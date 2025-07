Juan Manuel Vargas protagonizó un acalorado momento con una reportera de 'América hoy'. Todo sucedió en un reciente evento en Lima Norte, al cual, el exfutbolista de la selección peruana llegó para ser el padrino de una cancha sintética ubicada en Independencia. La prensa deportiva y de la farándula se congregaron en el lugar, sin embargo, el exjugador de Universitario de Deportes y Fiorentina, se mostró reacio en todo momento, siendo partícipe de un impase.

"No sabemos por qué estaba con cara de pocos amigos", expresó la voz en off del informe elaborado por 'América hoy'. En las imágenes propagadas por el espacio de América Televisión, se ve que el actual esposo de Blanca Rodríguez se encontraba incómodo con la prensa que se había dado cita al recinto e incluso, contó con la ayuda de un miembro de seguridad, el cual no dudó en tapar la cámara para que no graben al popular 'Loco'.

La airada reacción de Juan Manuel Vargas contra una reportera de 'América hoy'

Tras apadrinar una nueva cancha sintética inaugurada en Independencia, Juan Manuel Vargas pasó a compartir un momento con sus seguidores. Los asistentes optaron por pedirle autógrafos y fotos, sin contar con el acecho de la prensa para unas declaraciones del 'Loco'. En ese tumulto, una reportera de 'América hoy' comenzó a hacerle algunas preguntas, pero el exfutbolista se mostró esquivo en todo momento.

"¡Uy, no!", expresó Juan Manuel en un inicio. El impase tuvo su punto más álgido cuando Vargas optó por darle la espalda a la reportera, esquivando así toda pregunta. La persistencia de la periodista molestó al exfutbolista, quien explotó ante las cámaras de 'América hoy'. "¡Qué pesada eres (...) Uy, qué pesada (...) ¿Por qué incómodo? Porque incomodas, pues", sentenció.

Al respecto, Ethel Pozo manifestó su pesar por la actitud de Juan Manuel Vargas y fue tajante en sus comentarios. "Qué pena, no tenía un buen día seguro, pero, no lo estamos siguiendo en su casa, no lo estamos persiguiendo en un lugar privado, estaba en espacio público", expresó la hija de Gisela Valcárcel.