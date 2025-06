Laura Fernández es una periodista de deportes de origen español que trabaja para UFC Fight Pass y EuroSport, dos plataformas internacionales de artes marciales mixtas. Su nombre se ha vuelto significativo en el Perú después de que la vincularan amorosamente con Jackson Mora, el exmarido de Tilsa Lozano. Mora ha confiado que se conocieron hace un par de años en un evento deportivo que aconteció en Madrid, estando Fernández allí porque UFC la envió para cubrir un evento.

Desde entonces, ambos mantendrían una amistad cercana, aunque diversos registros audiovisuales han despertado sospechas sobre la naturaleza real de su vínculo. En declaraciones para el programa Magaly TV La Firme, Mora afirmó que Fernández es una simple amiga y que no existe ninguna relación sentimental. “La conocí en el FFC que hice en Madrid hace dos años. Ella trabaja en México y es una periodista muy profesional”, indicó.

¿Qué fechas probarían el presunto vínculo Jackson Mora y Laura Fernández?

El programa de televisión de Magaly Medina divulgó un video que correspondía a diciembre del año 2023 donde la pareja fue intervenida por la policía en Lima. En el mismo programa también mostraron imágenes de la pareja en un restaurante cenando en México en abril de ese mismo año, antes de la formalización de su divorcio entre Mora y Lozano, además de mostrar otras fotografías que se habrían tomado en Salamanca, España, de unos días como sería la primera semana de abril del año 2023 o finales de noviembre del año 2024, todavía siendo matrimonios en el marco del matrimonio.

Aunque Mora sostiene que nunca estuvo solo con Fernández en esos viajes y que siempre hubo amigos presentes, las imágenes muestran momentos privados que han generado controversia. Una de las principales evidencias que más han llamado la atención fue que Fernández usó unos lentes de sol de marca Tom Ford valorizados en S/1.900, los mismos que Tilsa asegura haberle regalado a Mora en diciembre del año pasado.

¿Cómo reaccionó y que dijo Tilsa Lozano sobre el hecho?

Tras la difusión del informe, Tilsa Lozano rompió en llanto durante su programa La Noche Habla. Aunque intentó mantenerse firme, terminó expresando su dolor por las recientes revelaciones. “A mí lo que me duele es la mentira. Hasta ayer en la noche me escribía que me amaba y hoy veo esto. Todo es mentira”, declaró visiblemente afectada.

Tilsa confirmó que desde antes ya sospechaba del vínculo entre su entonces esposo y Laura Fernández. Lo confrontó, pero él lo negó. “Si me preguntas hoy, creo que sí me fue infiel”, sentenció. Pese a su dolor, dijo que no atacará públicamente a Mora. “Yo no necesito hablar mal de él. Sus actos hablan por sí solos”, afirmó. La exmodelo también lamentó que Fernández, sabiendo que Mora estaba casado, se prestara para esta cercanía. “La que tenía que respetar la relación era él, pero no se puede tapar el sol con un dedo”, concluyó.