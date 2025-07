Tilsa Lozano volvió al centro de la polémica tras protagonizar un tenso momento en vivo durante la emisión de 'La noche habla', programa que conduce en Panamericana Televisión. La exmodelo no dudó en enfrentar públicamente a su exesposo, Jackson Mora, luego de que este lanzara agresivas declaraciones en contra de su espacio televisivo.

El enfrentamiento surgió cuando la producción del programa contactó al boxeador para consultarle sobre un evento deportivo. Lejos de brindar una respuesta profesional, Jackson Mora reaccionó con frases ofensivas que indignaron tanto al equipo como a la propia Lozano. En el set, la conductora alzó la voz para defender su trabajo.

Tilsa Lozano enfurece contra Jackson Mora durante programa en vivo

Durante la transmisión en vivo de 'La noche habla', Tilsa Lozano escuchó un audio en el que Jackson Mora insultaba al equipo del programa con frases como: “Trabajan pal c…, cag… gente. (…) A mí me llega al p… dónde trabajas, brother”. La reacción de la conductora fue inmediata y firme. Desde el set, expresó su malestar y dejó en claro que su labor como presentadora no será opacada por ataques personales, aunque vengan de alguien con quien tuvo una relación. “Yo no voy a caer en el juego de nadie. Así como a él le llega al p… mi programa, a mí me llega al p… lo que él diga”, sentenció Tilsa frente a cámaras, respaldada por sus compañeros de panel.

“Este tema no me gusta, pero tengo que abordarlo porque forma parte de la pauta que recibimos. Si por mí fuera, eliminaría cualquier mención al señor Jackson Mora, porque no me agrada hablar de que invita a fulanas”, declaró Lozano incómoda. Además, defendió el valor de su trabajo, señalando que el programa es su principal fuente de ingresos para sostener a su familia: “Gracias a este espacio puedo mantener a mis hijos”, remarcó.