Onelia Molina reapareció este viernes 18 de julio en el programa ‘América hoy’ y no dudó en responder todas las preguntas sobre lo ocurrido durante su fiesta de cumpleaños. La modelo fue consultada tras compartir fotos junto a su ex, Mario Irivarren, que desataron rumores de reconciliación.

Ante la pregunta de si habían retomado la relación, Onelia fue tajante al negarlo. Cuando Valeria Piazza le consultó si descartaba por completo la posibilidad de volver con él, a tres meses de su separación, la arequipeña respondió: “No sé qué vaya a pasar. Actualmente me siento mucho más tranquila por cómo se vienen dando las cosas. En su momento, decidí poner un límite y lo hice por mí, por respeto a mí, y considero que fue lo mejor que hice”.

Onelia Molina se pronuncia tras celebrar su cumpleaños con Mario Irivarren

El pasado 16 de julio, Onelia Molina celebró su cumpleaños rodeada de amigos y seres queridos, pero lo que más llamó la atención fue la presencia de su expareja, Mario Irivarren. Ambos posaron sonrientes en varias fotos del evento, lo que de inmediato generó especulaciones sobre una posible reconciliación.

Como se recuerda, recientemente los rumores crecieron aún más luego de que fueran captados pasando la noche juntos en la casa del chico reality. Sin embargo, al ser consultada por Ethel Pozo sobre el verdadero estado de su relación, la modelo fue clara: “Ya han pasado tres meses, pero yo sigo sola y sigo soltera”, afirmó, descartando que haya retomado el romance.

Más adelante, Edson Dávila no dudó en preguntarle si existía algún tipo de “coqueteo” entre ella y Mario, lo que puso visiblemente nerviosa a la también odontóloga. “No, la verdad que no. O sea, con Mario tengo confianza, definitivamente, pero no”, aseguró Onelia Molina.

¿Mario Irivarren le pidió regresar a Onelia Molina?

Onelia Molina fue consultada sobre si había considerado retomar su relación con Mario Irivarren, luego de la polémica que vivió el chico reality con su ex, Vania Bludau. Al respecto, la modelo aseguró que ese tema no ha sido parte de sus conversaciones. “No hemos hablado de esa posibilidad”, afirmó sin rodeos.

Cuando le insistieron sobre si su ex le pidió volver, Onelia optó por guardar reserva: “Yo no quiero hablar de mí porque ya aprendí con el tiempo a cuidar lo que quiero y lo que me importa, y sobre todo a mí”, expresó, dejando en claro que, aunque el vínculo con Mario sigue siendo cercano, prefiere manejarlo con discreción.