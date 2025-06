Tilsa Lozano impacta al hacer fuerte acusación contra Jackson Mora tras presunta infidelidad: “Es algo que nunca conté”

Tilsa Lozano sorprendió al confesar que, durante su relación con Jackson Mora, él no toleraba verla brillar en el escenario. La exmodelo acusó a su exesposo de no estar a favor a que ella trabaje, motivo por el cual decidió, en un principio, ceder por amor y priorizar su vida familiar, justo cuando era una de las figuras más reconocidas del espectáculo peruano.

“Durante el tiempo que estuve casada con Jackson, yo personalmente siento que me apagaron como figura del medio. No me dejaba. Eso es algo que nunca lo conté”, señaló Tilsa, de 42 años, en la última edición de ‘La noche habla’, donde se abordó el caso del exboxeador, quien presuntamente le fue infiel con la reportera española Laura Fernández.

Tilsa Lozano revela que Jackson Mora no soportaba verla brillar

Tilsa Lozano continuó su confesión sobre cómo su matrimonio con Jackson Mora comenzó a afectar negativamente su carrera artística. Según contó en vivo, se sintió frustrada al ver que sus proyectos profesionales eran limitados cuando atravesaba su mejor momento.

“No es que me dijera ‘no vayas’, pero si me decía ‘¿para qué vas a ir? Yo trabajo de lunes a viernes, quédate el fin de semana conmigo’”, recordó la conductora. Sin embargo, todo empeoró cuando decidió retomar los escenarios tras varios meses sin shows. Su primera presentación desató la molestia del exboxeador, lo que marcó el inicio de los conflictos.

“Nuestros problemas empezaron cuando yo hice ese primer evento en agosto-septiembre, y él no soportó verme brillar”, comentó con seriedad. “¿Por qué crees que me divorcié? Para eso, me empecé a sentir frustrada. Cuando le dije, ‘soy feliz, me reconozco en el público, quiero volver a trabajar”, agregó Tilsa ante la pregunta con Ric La Torre, quien se mostró sorprendido de que la exmodelo no haya contado esto antes.

Con el paso del tiempo, la relación se volvió cada vez más restrictiva, lo que intensificó su deseo de reconectar con su carrera. “Cuando le pedía que me acompañara a mis eventos, se volvía algo traumático. El tipo solo estaba con una cara de malestar”, confesó con tristeza, asegurando que esos celos fueron una de las principales razones de su divorcio.

¿Jackson Mora le fue infiel a Tilsa Lozano con reportera española?

En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’, Jackson Mora decidió romper su silencio tras la difusión de comprometedoras imágenes junto a la periodista española Laura Fernández, las cuales desataron rumores de infidelidad durante su matrimonio con Tilsa Lozano. Las fotografías, que lo mostraban en actitud cercana con la reportera, provocaron la indignación de su exesposa y encendieron la polémica. El exboxeador reconoció que cometió un error al no ser completamente honesto con Tilsa, aunque negó haber tenido un romance con Fernández.

“Le negué algunas reuniones que tuve con ella, y no solo con ella”, admitió, agregando que respetaba tanto a Laura como a su pareja actual. Aunque insistió en que no existió ninguna relación íntima con la reportera, aceptó su responsabilidad por no haber contado la verdad a tiempo. “A veces uno no cuenta algunas cosas por evitar un problema, y ese es un error que asumo”, concluyó.