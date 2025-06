En el último programa de 'La noche habla', Tilsa Lozano volvió a abordar el ampay de su exesposo Jackson Mora con la periodista española Laura Fernández, cuando aún estaban casados. Según las imágenes difundidas por Magaly Medina, el exboxeador le habría sido infiel con la joven europea. Ante esta situación, la exvengadora recordó la polémica en la que se vio envuelta durante los primeros meses de su relación con el deportista, ya que en ese entonces, el peleador profesional mantenía un vínculo sentimental con Olinda Castañeda.

Sin embargo, Tilsa Lozano no esperó que su compañero Ric La Torre le recordara que debió haber visto las señales, pues Olinda Castañeda presentó pruebas de que la exvengadora habría sido la 'tercera persona' que se involucró en su relación con Jackson Mora.

Ric La Torre lanza indirecta a Tilsa Lozano

Después de las declaraciones de Jackson Mora, Tilsa Lozano explicó que cuando se enteró de la existencia de la periodista, lo increpó y le dijo que la joven era compañera de su hermana, negando todo vínculo con la española. Esto le hizo recordar cómo comenzó su relación con su exposo.

Según contó la exvengadora, ella nunca supo que su exposo, en aquel entonces, mantenía una relación sentimental con Olinda Castañeda; pues cuando, ya que cuando le preguntó sobre ello, él lo negó completamente.

"Ahora que abrí los ojos. Cuando yo lo conozco a él, fui su amiga por 8 meses. Él me negó rotundamente que tenía una relación con Olinda. Y la negó, la negó, la negó. Entonces, lo que a mí me queda claro es que ese es el modus operandi del señor. Entró a mi vida mintiendo. Yo me entero de todo cuando sale Olinda llorando en una programa. Fui una estúpida, le creí", comentó Tilsa Lozano.

Ante ello, Ric La Torre le recordó que Olinda Castañeda habría mostrado pruebas y mensajes tildándola como 'la amante'. "Pero cuando tú empiezas esa relación, todo el Perú sabía lo que pasaba con Olinda Castañeda. Ella salió con chats (a mostrar que tenía un vínculo con Jackson) Ahí estaba la real bandera roja desde un inicio", comentó el creador de contenido.