Magaly Medina volvió a encender la polémica al rechazar el inesperado agradecimiento de Tilsa Lozano, quien se mostró “agradecida” con la conductora por mostrar las comprometedoras imágenes de su exesposo Jackson Mora, acompañado por la periodista española Laura Fernández. La 'Vengadora' confesó que las imágenes la ayudaron a “abrir los ojos” y comprender la situación sentimental de su expareja, sin embargo, Magaly no dudó en contestar con su característico tono frontal y directo.

Durante la reciente emisión de 'Magaly TV, la firme', la popular ‘Urraca’ fue contundente al expresar que no aceptaría el agradecimiento de Tilsa Lozano, recordando las ofensas que ambas se han lanzado durante años. “¿Me ha agradecido? Que no me agradezca nada. Lleva años insultándome, al igual que yo a ella, por favor”, respondió la conductora.

Magaly Medina niega empatía hacia Tilsa Lozano

Lejos de suavizar sus palabras, Magaly Medina reiteró que no siente ninguna empatía hacia Tilsa Lozano. “Uno sabe con quién se mete. Lo que mereces, tienes en esta vida, yo creo así”, agregó, refiriéndose a las decisiones sentimentales de la 'Vengadora'. Además, enfatizó que Lozano no debería esperar solidaridad ni compasión del público tras las imágenes difundidas de Jackson Mora.

“Que no nos pida empatía y deje de seguir lloriqueando, pero el circo funciona, vende. Solidaridad con ella, no, para nada”, sentenció Magaly frente a las cámaras. La conductora también recordó los cuestionados romances pasados de Tilsa Lozano, mencionando que, según Olinda Castañeda, Tilsa sabía que Jackson Mora mantenía una relación con ella. “Quien se porta en la vida de cierta manera, al final se te devuelve”, concluyó la 'Urraca'.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre Magaly Medina?

En una entrevista con Trome, Tilsa Lozano sorprendió al confesar que se siente agradecida con la 'Urraca' por mostrar pruebas de las presuntas infidelidades de Jackson Mora. “Lo que ella diga siempre será con veneno, su opinión no es relevante para mí, pero en este caso la abrazaría y le daría las gracias. Es lindo saber que no estaba loca, como él me quería hacer creer y que tomé la decisión correcta al separarme“, respondió.