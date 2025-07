Mariella Zanetti se quiebra al contar episodios dolorosos de su relación con Farid Ode: "Fue una etapa muy violenta"

'El valor de la verdad' presentó a su nueva invitada y se trata de Mariella Zanetti, quien regresa por segunda vez al sillón rojo de Beto Ortiz. En el avance del programa, la también actriz cómica dejó entrever los momentos más duros de su vida personal, en especial los relacionados con su tormentosa relación con Farid Ode, padre de su hija Gamille. La exvedette abrió su corazón y admitir que atravesó una etapa de violencia e infidelidades que marcaron su decisión de divorciarse en 2006.

Esta no es la primera vez que Mariella Zanetti participa en el programa. En su recordada presentación del año 2014, la artista confesó públicamente que se arrepintió de haberse casado con el popular 'Fogatita'. En esta nueva edición, está dispuesta a profundizar aún más en lo que vivió durante esa complicada relación.

Mariella Zanetti da detalles de cómo fue su relación con Farid Ode

En el avance del programa 'El valor de la verdad', Mariella Zanetti sorprende al responder a la pregunta: “¿Te gustaba que le dijeran ‘mantenido’ a Farid?”, dejando entrever lo difícil que fue su relación con Farid Ode. La actriz también reveló que el problema habría sido el "alcohol".

La exvedette contó uno de los episodios más tensos que vivió durante su romance. “Y lo he correteado. Cuando lo he cogido, literalmente casi lo mato”, aseguró. Ante su fuerte revelación, el conductor Beto Ortiz no dudó en reaccionar con ironía: “Ah, encima de mantenido te engañaba y paraba de juerga”.

¿Por qué Mariella Zanetti y Farid Ode se divorciaron?

Farid Ode declaró públicamente que fue él quien tomó la decisión de divorciarse de Mariella Zanetti, calificando su matrimonio como un verdadero “infierno”. Según contó, ambos se habrían casado por presión de sus madres. Sin embargo, años después, la propia actriz reconoció en 'El valor de la verdad' que también se arrepintió de haber dado ese paso.

Durante su participación en el programa de Beto Ortiz, Zanetti recordó los difíciles momentos que vivió con su expareja, marcados por agresiones físicas, consumo de drogas y presuntas infidelidades. “Me arrepiento de haberme casado porque el matrimonio es más allá de una fiesta. (...) Tener una relación con él me hizo madurar”, afirmó, reconociendo que, a pesar del dolor, de esa relación nació lo más valioso para ella: su hija.