Farid Odé le pidió en vivo a su hija Gamille Odé que se vaya a vivir con él y se aleje de una vez de su padrastro, Javier Blondet, esposo de Mariella Zanetti, luego de que se expusieran los maltratos verbales que la joven de 22 años estaría sufriendo en su propia casa.

"Mi hija tiene 22 años, el año pasado recién ha acabado su carrera, tiene recién cuatro meses trabajando. No pueden pedirle a una señorita de su edad que salga de su casa, yo le he dicho a mi hija 'vente a mi casa, este es mi departamento, aquí tú puedes vivir, tengo tres cuartos, puedes estar acá conmigo'”, aclaró Farid en la última edición de ‘Magaly TV: la firme’

Sin embargo, reveló que Gamille Odé siempre se ha negado a dejar el hogar de su madre. “Me responde 'no papá, yo me quiero quedar en mi casa, juntar mi plata e irme' (...) Creo que no se quiere ir por su hermano, a quien ella adora y ama", explicó Farid ante el cuestionamiento de Magaly Medina, quien no entendía cómo la joven no se aleja de ese ambiente tóxico

Farid Odé le hace propuesta a su hija para que se mude con él: “Le alquilo su departamento”

Tras recibir reiteradas negativas por parte de su hija para irse a vivir con él, Farid Odé aprovechó las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' para hacerle una nueva propuesta con la intención de que se aleje de su padrastro Javier Blondet.

"Tiene todo el apoyo mío de quedarse en mi casa, si quiere alquilarse su departamento yo le puedo ayudar, yo ya le he dicho que desde ya yo le puedo alquilar su propio departamento, pero no quiere, quiere hacerlo sola y respeto su independencia", sostuvo.

Además, recordó que esta no sería la primera vez que su hija decide alejarse del ambiente tóxico para refugiarse con él. "Mi hija se ha venido de vez en cuando, a veces cuando ha tenido ese tipo de pleito con este señor al saber que su mamá no la apoyaba, ha venido a mi casa por una semana, 15 días", contó.

Durante la entrevista, también mostró capturas de una conversación en la que Gamille le confesaba que su padrastro la insultaba y que su madre, Mariella Zanetti, no intervenía, dejando en evidencia la tensa convivencia familiar.

¿Quién es Gamille Odé y cuál es su trayectoria profesional?

Gamille Odé, hija de Farid Odé y Mariella Zanetti, ha destacado desde joven por su excelente desempeño académico. Nació el 26 de marzo de 2003 y, con tan solo 16 años, ingresó a la carrera de Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad Ricardo Palma. En 2025 culminó sus estudios superiores y, según contó su padre, realizó sus prácticas profesionales en Estados Unidos, lo que le abrió las puertas a un puesto en una reconocida aerolínea internacional.

Durante la pandemia, Gamille aprovechó sus altas calificaciones para estudiar virtualmente en la Universidad del Istmo, en Panamá. Más adelante, accedió a un intercambio académico que le permitió continuar sus estudios de manera presencial en esa institución, donde fue reconocida por su rendimiento. Así, ha ido construyendo su carrera profesional con esfuerzo y disciplina, lejos del foco mediático que rodea a sus padres.