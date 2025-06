Esposo de Mariella Zanetti rechaza pedir perdón a Gamille y Farid Ode le responde: "Nunca la ha respetado"

Farid Ode se presentó en el programa de Magaly Medina para brindar su descargo tras el reciente enfrentamiento que sostuvo con Javier Blondet, esposo de Mariella Zanetti. El empresario explicó que el altercado se originó al salir en defensa de su hija Gamille Ode, de 22 años, quien acusó a Blondet de insultarla y maltratarla, situación que desató la tensión familiar.

Durante la emisión, Magaly Medina mostró un video en el que se escuchó a Javier Blondet rechazar la posibilidad de disculparse con la joven. Sin embargo, Farid Ode sostuvo que el esposo de Mariella Zanetti “nunca quiso a su hija” y que no tiene intención alguna de limar asperezas. "Magali, yo te digo crudamente las cosas así ese señor, yo estoy seguro y lo puedo jurar por mi madre que está en el cielo, nunca la ha respetado", aseguró el empresario.

Esposo de Mariella Zanetti rechaza pedir perdón a Gamille tras ser acusado de insultarla

Farid Ode declaró para ‘Magaly TV, la firme’ que su reacción violenta fue consecuencia directa de las quejas que le hizo su hija, aunque precisó que no busca justificar su conducta. Tras escuchar el audio difundido por la conductora, en el que Javier Blondet se niega a pedirle perdón a su hija, el empresario contó que le pidió a la joven mudarse con él para protegerla.

Además, Farid Ode fue tajante al referirse al esposo de Mariella Zanetti, sosteniendo que nunca tuvo intención de mantener una buena relación con su hija. “Tú misma (Magaly) has escuchado ayer que él dice, él no quiere arreglar las cosas y no es porque se haya peleado conmigo ni nada. Él siempre ha sido así”, afirmó. Incluso, aseguró que Javier Blondet siempre mostró desprecio por la joven, dejando en claro que el problema no se originó en la reciente pelea, sino que se trata de un trato distante y frío que —según él— se arrastra desde hace mucho tiempo.

Magaly Medina se pronuncia sobre la actitud del esposo de Mariella Zanetti

Por su parte, Magaly Medina opinó que el esposo de Mariella Zanetti, como adulto, debería dar el ejemplo con su comportamiento sin importar las circunstancias. “Yo creo que es el adulto el que tiene que actuar como tal porque finalmente una chica de 22 años, si bien es mayor de edad, quien le dobla la edad, tendría que ser mucho más paciente y tolerante para entender a una joven”, comentó la conductora durante su programa.

Además, al referirse a la negativa de Javier Blondet de pedirle disculpas a Gamille Ode, Magaly sostuvo que el padrastro probablemente no esté dispuesto a dar el paso por su estado emocional. “No le va a pedir disculpas porque ahora supongo que debe estar enojado”, afirmó, destacando que la situación familiar parece lejos de resolverse pronto.