Farid Odé apareció la noche del martes 26 de junio en el programa 'Magaly TV, la firme' para revelar una nueva evidencia del conflicto familiar con la actriz Mariella Zanetti. El empresario expuso un chat donde su hija mayor, Gamille Odé, le pedía ayuda por presuntos malos tratos agresivos recibidos por parte de Javier Blondet, actual pareja de Zanetti.

Farid Odé mostró capturas donde Gamille, de 21 años, describe una situación de aparente maltrato verbal por parte del esposo de su madre, asegurando que Mariella Zanetti no intervino para defenderla. Esta revelación impactó en la controversia pública y volvió a cuestionar el rol de la actriz como madre.

Farid Odé expone mensajes de auxilio por parte de su hija

Farid Odé reveló en el programa 'Magaly TV, la firme' una conversación privada con su hija Gamille Odé, donde la joven denunciaba haber sido insultada por Javier Blondet, esposo de Mariella Zanetti. En el mensaje, Gamille mostraba tristeza por parte de Blondet ante los presuntas agresiones. “Me estuvo insultando y mi mamá no hace nada”, escribió la joven.

El empresario presentó estos mensajes como evidencia luego de que se acerque a pelear con la pareja de su exesposa. Visiblemente angustiado, respondió con una serie de mensajes intentando ayudar a Gamille Odé: “Hija, te estoy llamando. ¿Estás bien? Hija, recién llego a mi casa, voy a bañarme y te aviso para que bajes. ¿Estás bien?”. Según relató, acudió inmediatamente a buscarla. La revelación de estos chats ha intensificado los conflictos entre Farid Odé y Mariella Zanetti.

Farid Odé cuestiona a Mariella Zanetti

Esta entrevista con Magaly Medina motivó a Farid Odé a criticar abiertamente la actitud de Mariella Zanetti, a quien acusó de no actuar con firmeza ante los reclamos de su hija. El empresario expresó su malestar por lo que considera una falta de compromiso de la actriz con la protección de su hija mayor. “Lo que más me duele es que, sabiendo lo que estaba pasando, ella no hizo nada. No puedo entender cómo no la defiende”, declaró.

Por su parte, Mariella Zanetti respondió a las acusaciones en una reciente entrevista, donde explicó que la discusión se habría originado por un malentendido doméstico. Según su versión, la disputa entre su hija y Javier Blondet fue por un “champú mal utilizado”.