La polémica entre Pamela López y Christian Cueva suma otro capítulo con la aparición de Piero Arenas en el escándalo. En recientes declaraciones a 'América Espectáculos', Patricio Parodi habló por primera vez sobre el supuesto beso entre su amigo y la aún esposa del futbolista. Lo que más llamó la atención no fue su cautela, sino su comentario final: “Peores cosas sé yo”.

Según versión por Macarena Gastaldo, el beso entre Pamela López y Piero Arenas habría ocurrido meses atrás, en una discoteca de Lince, mientras Christian Cueva intentaba reconciliarse con la madre de sus hijos.

Patricio Parodi y su fresca respuesta al presunto beso entre Piero Arenas y Pamela López

Durante una entrevista en exteriores para el programa 'América Espectáculos', Patricio Parodi fue consultado sobre el escándalo que involucra a su amigo Piero Arenas y a Pamela López.‘Pato’ no se mostró sorprendido por la noticia. “También me enteré justo hoy, que he tenido un día full y no sé en qué momento. No he estado saliendo últimamente con él, no sé si es de ahora o será antiguo”, comentó.

Sin embargo, lo más comentado fue su frase final: “Ya lo conocen, no me sorprende, peores cosas sé yo”, expresó entre risas y con un tono sarcástico. La afirmación fue interpretada por muchos como una indirecta que podría dar paso a nuevas revelaciones.

El supuesto beso de Pamela López con Piero Arenas

El supuesto encuentro entre Pamela López y Piero Arenas fue revelado originalmente en el programa 'Ponte en la cola', donde la modelo Macarena Gastaldo aportó información adicional basada en el testimonio de una amiga que presenció la escena. Según la versión relatada, Pamela ingresó al box donde se encontraba Piero Arenas y ambos se besaron, esto mientras aún era pareja de Christian Cueva.

La situación se habría producido en una discoteca ubicada en Lince, en una fecha no especificada, pero que coincidiría con la etapa en la que Cueva buscaba reconquistar a su esposa. Enterado del supuesto beso, el futbolista habría reaccionado con violencia al irrumpir en el local. “Me dijo mi amiga que se besaron cuando ellos estaban casados y Cueva le estaba reconquistando todavía”, reveló Macarena en el programa.