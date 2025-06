En medio de una controversia familiar que ha captado la atención mediática, la actriz cómica habló en exclusiva para el programa 'Magaly TV, la firme' sobre las fuertes acusaciones lanzadas por su expareja Farid Odé, quien denunció públicamente al esposo de Mariella Zanetti, Javier Blondet, por presunto maltrato psicológico hacia su hija, Gamille Odé. Las declaraciones de Zanetti, lejos de alinearse con la versión de su hija, sorprendieron al defender a Blondet y calificar la situación como una “discusión casera”.

Los hechos salieron a la luz luego de un altercado en plena vía pública entre Farid y Javier, motivado por una llamada que la hija de Mariella Zanetti hizo a su padre entre lágrimas, denunciando insultos por parte de su padrastro. Sin embargo, la exparticipante de 'El gran chef famosos' desestimó las afirmaciones y aseguró que no existió ningún tipo de abuso, minimizando el conflicto familiar que hoy la mantiene en el centro de la polémica.

Mariella Zanetti niega agresiones contra su hija

Durante su intervención en el programa de Magaly en vivo, la también comediante y figura de la televisión aclaró que los hechos no constituyen un caso de violencia, sino una situación doméstica malinterpretada. “Aquí no existe maltrato, no existe abuso, nada de lo que Farid ha comentado”, afirmó Mariella Zanetti, visiblemente afectada, pero firme en su postura.

Zanetti indicó que el incidente al que se refiere su hija, fruto de su relación con Farid Odé, ocurrió en el contexto de una discusión doméstica y que como madre siempre ha cuidado del bienestar de sus hijos. “Soy una madre que cuida a sus hijos sobre todo, y no quiero que haya ningún tipo de dudas sobre eso”, recalcó. Estas declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron su aparente falta de respaldo hacia Gamille Odé, quien, según el relato de Farid, le mostró un video en el que Blondet la llamaba “mocosa malcriada”.

Farid Odé denuncia presunto abuso verbal de Javier Blondet

El conflicto escaló el pasado fin de semana cuando Farid Odé, expareja de Zanetti, compartió detalles del episodio que desencadenó su molestia. Según relató, su hija Gamille Odé lo llamó entre lágrimas para contarle que su padrastro, Javier Blondet, la había insultado en su casa. Farid aseguró haber visto un video como prueba, lo que lo llevó a enfrentar directamente al esposo de Zanetti en un espacio público.

La confrontación entre ambos hombres fue registrada por testigos y luego difundida en redes sociales y medios de espectáculo. Tras el enfrentamiento, Farid fue invitado al set de 'Magaly TV, la firme', donde reafirmó su denuncia y acusó a Blondet de haber provocado un daño emocional significativo en su hija.

Frente a esta situación, Mariella Zanetti se mostró tajante en su versión: “Esto ha sido una discusión casera, diferencia de dos personas. No se puede calificar de maltrato”, declaró, descartando cualquier responsabilidad de su pareja actual. Además, aclaró que su decisión de no posicionarse abiertamente a favor de su hija responde a una visión objetiva del problema: “No se trata de apoyar por apoyar o de dar la razón”.