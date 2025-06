Mariella Zanetti no pudo evitar conmoverse ante la cruda pregunta de Magaly Medina sobre cómo será, a partir de ahora, la convivencia entre su hija Gamille Odé y su esposo Javier Blondet. Esto luego de que la joven de 22 años denunciará públicamente a su padrastro por maltrato psicológico, tras haberla llamado “mocosa malcriada” dentro de su domicilio.

“Ya se ha creado un ambiente de división dentro de la casa. O sea, tu esposo ya no querrá hablarle a tu hija, y tu hija molesta con él. ¿Cómo se convive así?”, consultó la figura de ATV en vivo durante su último programa. Ante ello, la exvedette tomó aire, guardó unos segundos de silencio y finalmente decidió responder.

Mariella Zanetti admite que no sabe cómo será la convivencia entre Gamille Odé y su esposo

Mariella Zanetti confesó que actualmente se vive en un ambiente de tensión en su hogar tras el enfrentamiento entre su esposo e hija. Durante la conversación con Magaly Medina, la exvedette no supo dar una respuesta clara cuando se le preguntó cómo será ahora la convivencia entre Javier Blondet y Gamille Odé.

“No sé Magaly, es un tema que tendré que solucionar más adelante. Yo trato que las cosas vayan bien, porque hay una criatura de nueve años (hijo de Zanetti y Blondet) que es quien pone la alegría en la casa”, señaló con la voz entrecortada.

Al ser consultada por Magaly Medina sobre si Javier Blondet estaría dispuesto a pedirle disculpas a Gamille Odé por los fuertes calificativos que le dirigió, Mariella Zanetti admitió que no sabe si eso llegará a suceder.

“No lo sé. Yo tendré que conversar de ello con él. Ahora está sentido, golpeado y me imaginó que en su momento lo va a tener que conversar. En un momento los tres nos vamos a tener que sentar y hablar de esta situación y llegar a un acuerdo. Pero por ahora es mejor que se calme la situación mediática”, compartió Zanetti.

¿Gamille Odé dejará la casa que comparte con Mariella Zanetti y Javier Blondet?

Magaly Medina no dudó en preguntarle a Mariella Zanetti si había considerado que su hija se mudara tras el conflicto familiar. “¿Has pensado que tu hija viva sola o que se vaya con su papá?”, cuestionó la conductora. Ante ello, la actriz cómica fue firme al asegurar que, por ahora, Gamille no tiene planes de irse.

“Ella no va a vivir sola todavía, porque recién está empezando. Esta es su casa, y no tiene por qué irse, a menos que un día me diga: ‘mamá, me quiero ir’”, respondió Zanetti, dejando en claro que su hija cuenta con su total apoyo mientras construye su camino profesional.