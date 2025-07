Dilbert Aguilar se presentó en el programa 'Más espectáculos', donde fue consultado por su expareja y madre de su hija, Jhazmín Gutarra, quien recientemente confirmó el fin de su relación. Durante la entrevista, el cantante de cumbia se mostró sereno y acompañado de sus músicos, aclarando la situación sentimental y profesional que atraviesan tras la polémica por las presuntas infidelidades de la también integrante de La Tribu.

“Mi niña está en exámenes y ella tiene que estar allí”, explicó Aguilar al referirse a los motivos por los cuales Jhazmín ya no trabaja con él en la orquesta. Además, sostuvo que la decisión también busca protegerla del escándalo mediático en el que se vieron envueltos. “La estoy cuidando, pero ya dentro de poco tiene que retornar”, aseguró el líder de La Tribu, dejando abierta la posibilidad de que pronto vuelva a compartir escenario con ella.

Dilbert Aguilar responde sobre su relación con Jhazmín Gutarra tras separación

El cantante de cumbia aseguró frente a las preguntas de Jazmín Pinedo que, a pesar de la ruptura, su relación con Jhazmín Gutarra sigue siendo buena. “Somos un equipo”, reveló, destacando cómo han manejado el vínculo tras el escándalo por posibles casos de infidelidad. Además, dejó claro su modo de afrontar la situación: “Callar, sonreír a la vida y seguir para adelante”. Sin embargo, también confesó su incomodidad por el trato mediático que recibió su expareja. “Estamos en un país machista, que solo el hombre tiene que caer (infidelidad), pero no, yo ya estoy superado, yo vivo en Europa”, aseguró entre risas.

Jhazmín Gutarra anuncia el fin de su relación con Dilbert Aguilar

En una transmisión por TikTok, Jhazmín Gutarra confirmó su separación del cantante Dilbert Aguilar tras recibir preguntas insistentes de sus seguidores. No obstante, pronto aparecieron comentarios que la criticaron duramente, recordándole los supuestos casos de infidelidad que salieron a la luz mientras aún mantenía su relación con el líder de La Tribu. Visiblemente afectada, respondió: “Solo Dios sabe, en todo este tiempo, lo que me está costando. Solo él sabe lo que hay en mi corazón, ni tú que andas escribiendo mal y denigrando horrible”.

Tras esas declaraciones, el programa 'América hoy' buscó a Jhazmín para ampliar lo dicho en su en vivo, pero la empresaria fue tajante al afirmar: “En lo personal, yo no tengo nada que opinar al respecto, cada uno está enfocado en sus cosas. Yo no quiero dar más detalles, ya me ha perjudicado bastante”.