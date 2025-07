Romina Gachoy expone audio de Angie Jibaja dirigido a su hijo mayor y preocupa sobre su salud

En el programa de Magaly Medina, la uruguaya Romina Gachoy expuso su preocupación por la tranquilidad de los hijos de Angie Jibaja, luego de que el hijo mayor de Jean Paul Santa María recibiera un inquietante audio por parte de su madre. Según contó, Angie se encuentra en Chile y ha enviado mensajes que la pareja del cantante considera “incoherentes” y alarmantes, en un contexto donde la madre de la exmodelo peruana reveló su angustia por ella.

Durante la última edición de 'Magaly TV, la firme', Romina Gachoy presentó el audio donde se escucha el confuso mensaje. “Lo único que te puedo aconsejar es que camines bajo las sombras, cuides a tu hermana. No salgas de la cama. Tengan cuidado con el fuego, tengan cuidado con la gente con los que se cruzan”, se le oye decir a la exmodelo peruana, dejando en evidencia su estado emocional y encendiendo las alertas sobre el bienestar de sus hijos.

Angie Jibaja mandó inquietante mensaje a su hijo mayor con Jean Paul Santa María

La pareja de Jean Paul Santa María también aseguró que, tras escuchar el audio que le compartió el hijo mayor de Angie Jibaja, el menor se mostró indispuesto a continuar una comunicación con su madre biológica. “No tenga miedo, ese 'no digas nada, por favor', sí es para ustedes, pero es un mensaje más de una canción que parece que quiere sonar bonita, pero... se la están cantando a ustedes para que, para que les rompan, para que ustedes piensen y digan: 'Ay sí, no vamos a decir nada, por favor'”, expresa Angie Jibaja en el registro, generando aún más preocupación sobre el impacto emocional que podría tener en sus hijos.

Además del audio enviado por el hijo de la exmodelo peruana, Romina Gachoy mostró otro mensaje en el que la madre de Angie Jibaja, Maggie Liza, confirma que su hija no se encuentra bien de salud. “Definitivamente tienen razón los niños, no la pueden ver así, ella tiene que estar bien. Y ella saque, si es que ella sigue así, no le van a dar de alta para que pueda viajar, ella tiene su pasaje para el 15 o 18, no sé qué día. Ella tiene ahora una licencia médica, donde no le permiten ni siquiera verme”, se escucha decir, dejando en evidencia el complicado momento que atraviesa la modelo peruana.

Romina Gachoy expone difícil situación tras conflictos con Angie Jibaja por tenencia de sus hijos

La abogada que lleva el caso de la tenencia de los hijos de Angie Jibaja explicó el recurso que han presentado para proteger a los menores. “Justamente hemos solicitado nosotros la medida cautelar temporal, o sea, es una medida cautelar en la que se solicita antes de una sentencia judicial. Pero también recordemos, Magaly, que el principio del interés superior del niño prima ante cualquier situación”, aseguró.

Además, la defensora señaló que cuentan con suficientes pruebas para sustentar su posición frente al proceso. “Ella refiere, Magaly, que tiene muchos argumentos, pero podemos hablar muchísimas cosas, pero nosotros tenemos medios probatorios y hemos sustentado con estas pruebas de vida”, aseguró.