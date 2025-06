Jhazmín Gutarra rompió su silencio este sábado 7 de junio en el programa 'Esta noche', donde respondió a las acusaciones de presunta infidelidad en su relación con el cantante Dilbert Aguilar y advirtió que podrían sumarse más testimonios en su contra. La corista confesó sentirse profundamente afectada por el escándalo mediático y sostuvo que quienes la señalan estarían intentando confundir a la opinión pública con información malintencionada.

Las declaraciones de Gutarra surgen luego de que 'Magaly TV: la firme' difundiera testimonios de tres hombres que aseguran haber tenido un vínculo sentimental con ella. El primero fue Cristian Boza, un joven de Huancayo que afirmó haber sido su amante. A él se sumó Gabriel Atau Ponce, quien sostuvo ser su expareja y que ambos seguían en contacto. Finalmente, José López, exvocalista de la orquesta ‘La Tribu’, declaró que Jhazmín le habría depositado 5.000 soles para evitar que hiciera pública su aventura.

Jhazmín Gutarra advierte más testimonios y anuncia medidas legales

Jhazmín Gutarra fue consultada por la Chola Chabuca sobre si, luego de las declaraciones de tres hombres que aseguran haber tenido relaciones sentimentales con ella, alguien más se había contactado para amenazarla o presionarla. Ante esta pregunta, la cantante lo confirmó. “Sí, ya me han escrito. Lo que pueda salir después de estas personas ya me tiene sin cuidado porque lo único que están haciendo es querer confundir a las personas”, comentó.

La esposa de Dilbert Aguilar volvió a señalar que esas relaciones ocurrieron antes de iniciar su historia con el cantante, y cuestionó las intenciones detrás de las recientes revelaciones. “Estas personas se quieren prestar para alimentar el morbo y por dinero sucio”, expresó, dejando entrever que habría un interés económico detrás de los testimonios que han salido a la luz.

Frente a la creciente exposición pública y los ataques recibidos, Gutarra aseguró que ya ha decidido tomar medidas legales para protegerse. “Que se abstengan a las consecuencias porque esto se está saliendo de control. Yo ya voy a pedir apoyo legal porque este es un tema demasiado delicado”, advirtió.

Esposa de Dilbert Aguilar se quiebra tras ser acusada de infidelidad

Jhazmín Gutarra no pudo contener el llanto al hablar del impacto emocional que ha tenido la polémica sobre su presunta infidelidad. Aseguró que la situación no solo la afecta a ella, sino también a su entorno familiar, especialmente a su hija. “Es difícil, todo lo que ahora se dice de mí me afecta, no solamente a mí porque yo tengo mis padres y mi hija, que lamentablemente se encuentra expuesta a un mundo tecnológico”, declaró entre lágrimas.

La artista también lamentó que los problemas con Dilbert Aguilar se hayan ventilado públicamente, cuando debieron resolverse en privado. “No soy perfecta, Dilbert no lo ha sido conmigo, pero solo nos competía a los dos arreglar estos temas en casa”, expresó. Visiblemente afectada, concluyó señalando que se siente emocionalmente devastada por el juicio público. “Me derrumba esto, no he matado a nadie, soy humana. Estoy acá para admitir mis errores y sé que de esto voy a salir”, finalizó.