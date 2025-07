Luego del tenso momento que Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra protagonizaron en el programa ‘Esta noche’ con la Chola Chabuca, en el que expusieron sus problemas tras destaparse casos de infidelidad, la esposa del cantante declaró para ‘América hoy’ y habló de su relación con el líder de la orquesta La Tribu. A pesar de que el ‘Pequeño gigante de la cumbia’ había declarado que “no hay ningún problema” con la madre de sus últimas hijas, la empresaria sorprendió con sus respuestas.

“Por el momento no, de repente, no sé en cuánto tiempo esté retomando, porque es un proceso, no es fácil. Muchas personas pueden verme y no se miden. Tengo tantos comentarios en redes que a mí me afecta, pero no me queda de otra y tengo que seguir”, señaló Jhazmín Gutarra sobre si sigue trabajando con el cantante y padre de su hija.

Jhazmín Gutarra aclara su relación con Dilbert Aguilar tras exponerse caso de infidelidad

Jhazmín Gutarra brindó detalles de cómo maneja actualmente su relación con Dilbert Aguilar, luego de que en televisión nacional se ventilaran presuntos episodios de infidelidad que involucran a la pareja. Si bien en un inicio aseguró que la relación con el padre de su hija está en buenos términos por el bienestar de la menor, sus posteriores declaraciones generaron más especulaciones. “Me encuentro tranquila, tratando de cada día seguir avanzando en mis proyectos personales también. Los temas con Dilbert está todo tranquilo por el bien de mi hija”, indicó, mostrando un tono conciliador.

Sin embargo, la también cantante evitó confirmar si aún vive con el cantante de cumbia y manifestó que prefiere no tocar asuntos personales que puedan desatar más comentarios en redes. “Nosotros ese tema no lo vamos a tocar. Si bien es cierto en la empresa seguimos siendo socios, y vamos a ver la forma de trabajar”, dijo, alimentando rumores de una posible separación. Además, aclaró que, pese a compartir sociedad empresarial con Dilbert Aguilar, en este momento no están trabajando juntos, dado que ella se encuentra concentrada en impulsar sus propios proyectos.

Dilbert Aguilar se pronuncia sobre su relación con su esposa Jhazmín Gutarra

El líder de la orquesta La Tribu conversó con Trome sobre su relación con su esposa y aseguró todo marcha bien y no volverá a referirse del tema. "Feliz y contento, pero ya no puedo hablar de eso", aseguró y también aclaró que su amistad con su expareja Claudia Portocarrero sigue intacta, después de los enfrentamientos que tuvo con la madre de su hija por grabar un tiktok para el podcast de la popular 'Ñañita'. "Toda la vida, ya lo dije en televisión. Ella es mi amiga y toda la vida lo será", afirmó.