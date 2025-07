Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra ponen fin a su relación: ¿cuánto duraron y por qué terminaron?

Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra dieron fin a su relación, luego de que la aún esposa del cantante lo confirmara durante una transmisión en vivo en redes sociales. "Solo él sabe lo que hay en mi corazón", expresó Jhazmín visiblemente conmovida tras recibir una ola de comentarios negativos en su contra.

Ambos tuvieron una breve reconciliación en el programa 'Esta noche' de la Chola Chabuca, luego de que se revelaran múltiples infidelidades por parte de Gutarra en diversos días consecutivos por Magaly Medina. "Que me digan saco larco, no me importa. Estoy con mi familia", dijo en aquella ocasión el cumbiambero, al perdonar públicamente a su pareja.

¿Cuánto duró la relación de Dilbert Aguilar y Jhazmí Gutarra?

Según un informe de 'Magaly TV, la firme', Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra mantuvieron una relación de aproximadamente 12 años. No existe una fecha exacta de inicio, ya que Gutarra solía mantenerse alejada del ojo público. Sin embargo, en 2014 ya circulaban rumores sobre un romance entre ambos, pues Jhazmín se desempeñaba como corista en la agrupación del cumbiambero.

El propio Dilbert confesó que conoció a Jhazmín cuando era una niña, y señaló que, cuando creció, comenzó a verla con otros ojos hasta enamorarse de ella. La pareja tiene una diferencia de edad cercana a los 20 años: Gutarra ronda los 30, mientras que el cantante supera los 50.

¿Por qué terminaron Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra?

Dilbert Aguilar y Jhazmín Gutarra generaron gran revuelo hace un mes, tras la difusión de presuntas infidelidades por parte de Gutarra, reveladas en el programa 'Magaly TV, la firme'. El primer testimonio fue el de Cristian Boza, quien desde España relató en una videollamada que, según él, fue Jhazmín quien le pidió su número, marcando así el inicio de su vínculo.

El segundo involucrado es José Celestino López, quien aseguró haber mantenido un romance clandestino con Gutarra desde febrero de 2019, cuando aún formaba parte de la orquesta ‘La Tribu’, liderada por el propio Dilbert Aguilar.

Finalmente, Gabriel Atau Ponce rompió su silencio y afirmó que tuvo una relación paralela con Jhazmín desde 2012, coincidiendo con el presunto inicio del vínculo sentimental entre ella y el cumbiambero.