Dilbert Aguilar reapareció públicamente tras la polémica generada por las infidelidades de su esposa Jhazmin Gutarra, quien habría tenido vínculos sentimentales con integrantes de la orquesta de cumbia del cantante en más de una ocasión. El intérprete de ‘Vuela palomita’ asistió al aniversario del programa de Edwin Sierra en Chorrillos y, por primera vez, habló sobre cómo está su relación con la madre de su hija.

“Estoy bien, con mi familia, feliz y contento. Para mí no ha pasado nada (infidelidades de Gutarra), hemos conversado de esto”, declaró el cantante con una sonrisa para La República, aunque evitó profundizar en el tema. “Yo de eso no voy a hablar”, se excusó, afirmando que, pese a los problemas, todo está bien entre él y su pareja.

Dilbert Aguilar confirma que seguiría viéndose con Claudia Portocarrero

Por otro lado, Dilbert Aguilar también se pronunció sobre su expareja, Claudia Portocarrero, con quien mantuvo una relación de más de 12 años. Aseguró que la amistad entre ambos sigue vigente y continuará así, pese a que su esposa Jhazmin Gutarra expresó su molestia públicamente por los encuentros entre ellos.

“Ella es mi amiga y toda la vida lo será. (Sobre grabar contenido con ella) Quién sabe. Yo soy libre e independiente. Soy artista y puedo ir al medio que yo quiera, pero ya no quiero hablar del tema, no quiero generar más polémica”, compartió el músico de 50 años a Trome.

Jhazmin Gutarra revela que ya no vive con Dilbert Aguilar

Jhazmin Gutarra fue entrevistada por el programa ‘América hoy’ y sorprendió con declaraciones, aparentemente, más sinceras y menos tranquilas que las de Dilbert Aguilar. Aunque al inicio señaló que la relación con ‘El pequeño gigante de la cumbia’ es cordial, luego confesó que ya no vive con él.

“Me encuentro tranquila, tratando de cada día seguir avanzando en mis proyectos personales también. Los temas con Dilbert está todo tranquilo por el bien de mi hija”, compartió en un inicio al programa de América TV. Sin embargo, aseguró que ya no vive con el padre de su hija.

“Por el momento no, de repente, no sé en cuánto tiempo esté retomando, porque es un proceso, no es fácil. Muchas personas pueden verme y no se miden. Tengo tantos comentarios en redes que a mí me afecta, pero no me queda de otra y tengo que seguir”, respondió muy afectada la joven de 34 años.