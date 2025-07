A casi una década de que el nombre de Jerson Reyes se hiciera mediático por su supuesta relación con Yahaira Plasencia, el exfutbolista vuelve a generar titulares. Esta vez, por sus declaraciones en Trome ante la confesión pública de la cantante, quien recientemente admitió que le fue infiel a Jefferson Farfán, validando así lo que Reyes había revelado en 2016.

“Es mentirosa y pensar que hasta me denunció”, fue la contundente frase con la que el exdeportista expresó su molestia tras las declaraciones de la salsera. En aquel entonces, Plasencia había negado rotundamente los hechos que Reyes expuso en el programa 'El valor de la verdad', donde confesó haber mantenido encuentros íntimos con ella durante su relación con Farfán.

Yahaira Plasencia habría intentado extorsionar a Jerson Reyes

La tensión entre Yahaira Plasencia y Jerson Reyes no solo se limita a las declaraciones públicas. Según el propio Reyes, la artista habría tomado acciones para tratar de silenciarlo. El exfutbolista reveló que personas enviadas por la cantante lo habrían buscado hasta en Huaraz para apoderarse de su celular, el cual contenía información comprometedora.

“Ella mandó (gente) a Huaraz a que me busquen, se llevaron mi celular con toda la información, llegué a Lima y me seguían buscando, me escondí como una semana y al final salí a hablar (en ‘EVDLV’)”, narró Reyes al diario Trome. Además, el exjugador aseguró que no tiene intención de callar y que está dispuesto a seguir contando su verdad. “No tengo nada de que retractarme; es más, ella me denunció y no sé con qué cara lo hizo”, agregó, reafirmando su postura de víctima en este prolongado escándalo.

"Ha llorado en televisión diciendo que todo era mentira"

Jerson Reyes también se mostró indignado por la denuncia legal que Yahaira Plasencia interpuso en su contra luego de sus declaraciones en 'El valor de la verdad'. En su momento, la cantante negó cualquier tipo de vínculo amoroso con el exfutbolista y lo acusó de difamación.

“Esa persona (Yahaira) es bien mentirosa, ha llorado en medios de televisión diciendo que todo era mentira, me denunció y ahora sale a decir que es verdad”, expresó Reyes, dejando entrever que el daño mediático y personal que sufrió fue considerable.

Sobre el tipo de vínculo que mantuvieron, Jerson aclaró: “Jamás tuvimos una relación, solamente hemos sido conocidos, pero lo que dije en su momento era cierto”. Sus palabras buscan limpiar su nombre después de años de controversia, ahora que la propia Yahaira Plasencia ha confirmado públicamente la infidelidad a Jefferson Farfán, una figura destacada en el fútbol y entretenimiento peruano.