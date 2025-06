Yahaira Plasencia sorprende al confirmar canción dedicada para Jefferson Farfán tras indirectas: "¡Toma luz!"

Yahaira Plasencia ha confirmado que su próxima canción está inspirada en su expareja, el exfutbolista Jefferson Farfán. En una entrevista exclusiva con 'Amor y fuego', la salsera no dudó en asegurar que este tema responde a las recientes indirectas que le envió el jugador en un video, donde la llamaba "reina sin trono" y hacía comentarios sobre su vida personal y mandó una dura indirecta. "Toma luz", expresó, en clara referencia a la frase 'Dame luz', la cual fue patentada por la 'Foquita'.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La respuesta de Plasencia no se hizo esperar. Con una mezcla de ironía y desdén, la cantante aseguró que no tenía planeado sacar una nueva canción, pero las palabras de Farfán fueron el impulso necesario para que decidiera componer un tema con una clara dedicatoria. El resultado será una canción llena de emociones y provocaciones, que promete ser un éxito tanto en las plataformas musicales como en los titulares de la prensa.

Yahaira Plasencia confiesa qué la motivó a sacar una canción para Jefferson Farfán

En su entrevista, Yahaira Plasencia explicó que no estaba considerando incluir esta canción en su próximo disco, pero los comentarios de Jefferson Farfán en su canción fueron el catalizador que la motivó a crearla. “De la nada, ¡pum! ‘Reina sin corona’, ‘que te pagué el wifi’, ‘que apagué la luz’, ‘como yo no hay’… ¿Qué pasó?”, compartió la salsera con una sonrisa en el rostro, haciendo referencia a las indirectas de su ex.

La frase "Despertaron a la patrona", mencionada por Plasencia durante la charla, subraya su postura desafiante frente a los comentarios de Farfán. A pesar de las críticas, la cantante se mostró segura de sí misma y destacó que no le importan las comparaciones. "Yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo", afirmó, mientras revelaba que la letra de su nueva canción se originó casi de manera espontánea, como una respuesta directa a las provocaciones.

"Toma luz": La respuesta de Yahaira Plasencia a Farfán

Durante la misma conversación con 'Amor y fuego', Yahaira no dudó en compartir un extracto de la canción. El tema incluye la polémica frase "Toma luz", que rápidamente captó la atención de sus seguidores y medios de comunicación. En tono desafiante, la cantante parece responder a los intentos de Farfán por desacreditarla, haciendo referencia a una frase que se ha viralizado en las redes sociales.

Plasencia también aclaró que la letra de la canción que menciona “se te ve chiquito” no tiene connotaciones de tipo íntimo, como algunos habían especulado. "Eso quiere decir que: ‘Oye, te conozco, siempre has sido una persona bien, pero te agrandaste y desde aquí se te ve chiquito’. A eso me refiero", explicó la salsera, desmintiendo rumores y dejando claro que su mensaje no tiene un enfoque vulgar, sino más bien una crítica hacia el comportamiento de su ex.