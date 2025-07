Delany López, exsaliente de Jefferson Farfán, generó revuelo en redes sociales al compartir un video en el que aparece bailando ‘El ex Machito’, el más reciente éxito de Yahaira Plasencia. Tema que, según la salsera, tiene muchas referencias a su historia con la ‘Foquita’, por lo que la publicación no pasó desapercibida y encendió las especulaciones en redes.

La polémica creció aún más debido a que la escena se dio en medio del inesperado reencuentro entre Melissa Klug y Darinka Ramírez, madres de los hijos del exfutbolista. Ambas se unieron públicamente para una campaña publicitaria, lo que muchos interpretaron como una posible alianza en medio de tensiones pasadas con Farfán, quien ha mantenido conflictos legales con ambas mujeres.

Delany López causa revuelo al unirse al trend de Yahaira Plasencia

Delany López, una de las exparejas de Jefferson Farfán, se volvió tendencia tras publicar un video en el que aparece bailando ‘El ex Machito’, el nuevo tema de Yahaira Plasencia. Lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó el clip: “¿Quieres show? Toma show, Yahaira Plasencia”, escribió, mostrando su apoyo a la salsera, con quien comparte pasado amoroso con el exfutbolista.

Durante el video, Delany interpreta de forma expresiva algunos versos 'picantes' de la canción: “Dicen que le duele tanto que no me perdona. Quiere su remember y ya tiene otra persona. Mete muchos goles, pero está fuera de zona” y “Bebé, ya fuiste en un vaso de agua tú solito. Te hundiste, deja de tomar que eso no quita lo triste, parece un chiste. Pasó tu tiempo, ya me perdiste”.

Las redes no tardaron en reaccionar. Frases como “Farfán en UCI”, “Mujeres unidas jamás serán vencidas”, “El real Amá Charo, ¡auxilio!” y “El que se lo queda, pierde” inundaron los comentarios. Incluso, Vana Plasencia, hermana de la salsera, comentó emocionada “¡Amoo!”, a lo que Delany respondió: “Con todo menos miedo”.

Cabe resaltar que no es la única mujer que formó parte del entorno de Farfán y que hoy se suma al trend. Semanas antes, Darinka Ramírez también bailó al ritmo de ‘El ex Machito’, mientras que Melissa Klug, elogió públicamente la canción, demostrando que dejó atrás las rencillas que surgieron por la 'Foquita'.