Yahaira Plasencia estuvo el lunes 7 de julio en 'Mande quien mande' revelando mayores detalles de su nuevo éxito 'Ex Machito', el cual es una 'tiradera' para Jefferson Farfán. Si bien en aquel programa no hizo referencia directa a Xiomy Kanashiro, actual pareja del exfutbolista, Carlos Vílchez realizó recientemente una inesperada confesión: según reveló el co-conductor del espacio de América Televisión, la salsera le habría confesado su admiración por la bailarina, además de pedirle que lleve al popular 'Jeffry' por el buen camino.

"Nunca pensé decirlo porque sabes que no me gusta el chisme", resaltó Vílchez ante la atenta mirada y escucha de Xiomy . Cabe precisar que este momento pasó en el programa de YouTube 'Ahora qué?', el cual es conducido actualmente por Kanashiro, el actor cómico y la tiktoker 'La Mana'.

El pedido de Yahaira Plasencia para Xiomy Kanashiro: busca la felicidad de Jefferson Farfán

"El día lunes, en el programa 'MQM', estuvo Yahaira Plasencia y me dijo algo muy bonito para ella", relató Carlos Vílchez, quien indicó que la intérprete de 'Ex Machito' se le acercó fuera de cámaras para darle sus impresiones sobre Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán.

Según expresó la 'Carlota', Yahaira lo sorprendió al tener palabras de elogio para Xiomy Kanashiro, teniendo en cuenta la historia de amor que unió en su momento a Plasencia con Jefferson Farfán. Asimismo, la 'Patrona' también halagó la belleza de la popular 'Chinita'.

"No me dijo que le diga de su parte o algo parecido, pero me dijo 'oye, que buena chica que se le ve a Xiomy', así me lo dijo, te lo juro. Y espero que siempre lo lleve por el buen camino. En serio, no estoy bromeando, eso me dijo a mí (Yahaira). Aparte me dijo que eres guapa", apuntó Carlos Vílchez en el programa 'Ahora qué?'.