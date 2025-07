Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, ha sorprendido a todos sus seguidores tras publicar un video en el que aparece bailando 'El ex machito', la más reciente canción de Yahaira Plasencia, que se ha convertido en todo un éxito en las redes sociales. En el clip, que ya acumula miles de reacciones, se ve a la influencer bailando al ritmo de la pegajosa canción, que según confirmó la propia Yahaira, incluye varias referencias a su antigua relación con el exfutbolista y una repuesta directa a la canción 'Ama Charo', lanzada por Farfán junto a su orquesta La Timba Caliente.

La letra del tema contiene varias frases ‘picantes’, como: “¿Y qué te pasó? ¿No que muy machito? Qué tal jugador, se metió autogol y se quedó solito” y “Te me agrandaste, pero de aquí se te ve chiquito”. Mientras suenan estos versos, Darinka realiza diversos gestos en sintonía con la letra, dejando en claro su apoyo a la 'Patrona'. Ambas mujeres, cabe recordar, mantuvieron una relación amorosa con Jefferson Farfán.

Darinka Ramírez expresa su apoyo a Yahaira Plasencia, expareja de Jefferson Farfán

Tras la publicación del video de Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, bailando ‘El ex machito’, las redes sociales se llenaron de reacciones cargadas de humor, asombro y apoyo. La grabación no tardó en viralizarse, y aunque Darinka no mencionó directamente al exfutbolista, el contexto no pasó desapercibido para los usuarios, considerando la historia amorosa que tanto ella como Yahaira Plasencia compartieron con la 'Foquita'.

Consultada sobre su inesperado respaldo al nuevo tema de Yahaira, Darinka tuvo palabras positivas hacia la salsera. “Hay que admitir que canta mejor y pegó la música”, comentó, reconociendo el éxito de la artista a pesar de las diferencias del pasado. Este gesto cobra aún más relevancia si se recuerda que Darinka Ramírez no mantiene una buena relación con Farfán. En el pasado, lo denunció por violencia psicológica y reveló detalles íntimos de su convivencia durante su participación en 'El valor de la verdad'.

Las redes no tardaron en reaccionar con comentarios como: “Ella hizo la música, tú hazle el trend”, “Cuando se apoyan las chicas es bonito”, “Denle luz a Farfán”, “Tú tienes que ser la protagonista del videoclip”, “Quedé fría”, y “¡Ama Charo! ¡Auxilio!”. La viralidad del clip no sólo reavivó la polémica, sino que también reflejó el respaldo que Darinka ha recibido por parte del público, al sumarse de manera indirecta al mensaje que Yahaira Plasencia transmite en su canción.

Darinka Ramírez habló de Yahaira Plasencia en 'El valor de la verdad'

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Darinka Ramírez reveló el motivo por el que Jefferson Farfán decidió no reconocer legalmente a su hija desde el nacimiento. Según contó, cuando le insistió al futbolista, él le respondió que esperaría hasta que la niña cumpliera un año, ya que temía repetir la situación que vivió en su anterior relación con Yahaira Plasencia.

“Me explicó que Yahaira tuvo mucha presión mediática y que pasó una depresión por el tema, y que no quería que yo también pase por lo mismo cuando mi hija está pequeña, así que el trato fue firmarla al año de nacida y que la gente no se cargue de las malas vibras de las personas”, relató la influencer.