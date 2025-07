Laura Spoya, conductora de ‘Al sexto día’ quedó sorprendida al ver a Yahaira Plasencia hacer una nota para el programa nocturno de Panamericana. Como se recuerda, la salsera fue la presentadora de ese magazine por cuatro meses y luego fue reemplazada por Spoya.

“Disculpen, ¿Quién ha hecho la nota? Ah, ¿qué cosa? ¿Qué hace la exconductora haciendo notas para el programa? Eso no me había dicho", expresó atónita la exmiss Perú en vivo frente a cámaras.

Sin embargo, no se trataría más que de una broma de Laura Spoya, quien halagó y aplaudió a la exnovia de Jefferson Farfán de que su canción ‘El ex Machito’ sea todo un éxito en YouTube. “Ah porque ya pasó el millón de views está haciendo nota. Porque Yahaira ha hecho una nota de los huariques más preciados. Acá la recordamos con mucho amor”, concluyó.

Laura Spoya reveló que a Yahaira Plasencia le faltó “estudiar más” para conducir ‘Al sexto día’

Antes de tomar la conducción de ‘Al sexto día’, icónico programa nocturno de Panamericana, Laura Spoya dio su punto de vista sobre Yahaira Plasencia, quien condujo ese espacio antes de que ella llegará. La modelo aseguró que le faltó prepararse mucho más a la cantante de salsa.

“(Qué le faltó) Yo creo que prepararse, para poder llegar con opiniones claras de lo que vas a decir. Te toca estudiar un poco lo que vas a hacer”, indicó tiempo atrás luego de que la salsera estuviera poco más de 4 meses conduciendo ‘Al Sexto Día’.

Laura Spoya confiesa que no sabe multiplicar

En una edición pasada del pódcast 'Good Time', Laura Spoya abrió su corazón y habló sobre una dificultad que ha marcado gran parte de su vida académica: la discalculia. Este trastorno del aprendizaje le dificulta comprender operaciones matemáticas básicas, como la multiplicación. “No manejo nada de números”, confesó sin filtros durante la conversación.

Durante el programa, Mario Irivarren intentó hacerle entender un cálculo simple, pero Laura no logró seguirle el paso. “Sale 22 soles tu cuenta, tú me das con un billete de 100, yo te pido que me des dos soles para darte 80, tiene que darte de vuelto 78”, le explicó Mario, pero el razonamiento no logró hacer clic en ella.

Laura contó que su paso por la universidad no fue nada fácil. Mientras estudiaba en ESAN, llegó a sentirse frustrada y muy afectada emocionalmente por no poder comprender las matemáticas de forma lógica. Fue recién al cambiarse a la UPC y optar por una carrera más orientada a las letras que encontró su lugar. Ese cambio no solo la ayudó a destacarse académicamente, sino que también le enseñó una lección valiosa: no todos tienen las mismas habilidades, y eso no debería ser motivo de vergüenza ni de juicio.