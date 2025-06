Jefferson Farfán volvió al ojo de la tormenta tras publicar un contundente mensaje en su cuenta de Instagram, el cual muchos seguidores consideran una clara indirecta a Yahaira Plasencia, su expareja. La salsera acaba de lanzar un nuevo tema musical que, según ha declarado, nació como respuesta a 'Amá Charo', canción interpretada por La Timba Caliente, orquesta de Jefferson Farfán.

La 'Foquita' compartió una imagen en sus historias donde se leía: “Ellos hablan, yo trabajo, esa es la diferencia”. Además, acompañó la publicación con otro mensaje: “Concéntrate en lo que importa. Solo buenas vibras”. Estas palabras llegaron poco después de que Yahaira confirmara que su nuevo sencillo, 'El ex machito', fue escrito basado en su experiencia sentimental con el exfutbolista.

Foto: Instagram

Yahaira Plasencia confirmó que su nueva canción responde a canción de Farfán

Hace unas semanas, la intérprete de 'Y le dije no' reveló en el programa 'Amor y fuego' que la inspiración para su reciente tema surgió luego de escuchar 'Ama Charo', estrenado por Jefferson Farfán semanas atrás. “Es una canción que no estaba planeada, no estaba en mi disco, pero como vi ¡pum! ‘Reina sin corona’, ‘que te pagué el wifi’, ‘que apagué la luz’, ‘como yo no hay’… ¿Qué pasó?, dije: ‘Bueno, gol de media cancha, yo directo al arco, nada que choco palo’. Despertaron a la patrona”, declaró Yahaira Plasencia con humor.

La salsera detalló que incluyó referencias como “jugador”, “autogol”, “galáctico” y “goles” en su letra, las cuales se interpretan como alusión directa al futbolista. Además, confesó que guardaba material antiguo en su teléfono que le sirvió como inspiración: “Abrí mi celular (y busqué). Uno tiene cosas antiguas, pues”.

Finalmente, Yahaira Plasencia envió unas palabras de empoderamiento a sus seguidoras: “Mi mensaje es que nosotras las mujeres pueden con todo. No permitas que nadie te minimice ni te manipule”.