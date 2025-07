Melissa Klug ha generado revuelo tras publicar un mensaje en redes sociales en apoyo a Yahaira Plasencia y su nueva canción ‘El ex machito’, a pesar de los años de enemistad que surgieron luego del inicio del romance entre la salsera y Jefferson Farfán. Según confirmó la propia Yahaira, el tema incluye varias referencias a su antigua relación con el exfutbolista, y sería una respuesta directa a la polémica canción ‘Ama Charo’, que Farfán lanzó junto a su orquesta La Timba Caliente.

A través de su cuenta de Instagram, Melissa Klug respondió una llamativa pregunta de un seguidor sobre el nuevo tema de Plasencia: “¿Qué opinas de la canción de Yahaira Plasencia, tiradera para JF?”. En respuesta, ‘La Blanca de Chucuito’ sorprendió al comentar: “Qué rica la canción”, generando diversas reacciones por su inesperado apoyo a Yahaira.

Yahaira Plasencia descarta amistad con Melissa Klug

En su reciente visita al programa ‘Amor y Fuego’, Yahaira Plasencia dejó en claro que no tiene intención de ponerse en contra de Jefferson Farfán, y aseguró que no hablará mal de él ni de ninguna de sus exparejas. “Mucha gente espera que yo me ponga en contra de Jefferson, pero yo nunca me voy a sentar a hablar mal de una expareja, de nadie. Ni de Jair, ni de Hernán ‘Churrito’, ni de Jefferson”, comentó la cantante de salsa.

Ante estas declaraciones, Rodrigo González le consultó si eso significaba que descartaba tener un acercamiento con Melissa Klug y convertirla en una posible aliada. Al respecto, Yahaira respondió que no guarda rencor y recordó el apoyo que recibió de Farfán durante la etapa en que vivieron juntos en Rusia.

“Yo no tengo que ponerme en contra de nadie. Hace cinco años no tenemos absolutamente nada y yo jamás podría hablar mal de una persona que en algún momento me dejó recuerdos bonitos. Yo en Rusia me pude morir si no estaba él. Soy una persona agradecida que jamás voy a guardar rencor ni nada por el estilo”, puntualizó.