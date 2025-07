Yahaira agradece a Farfán por los recuerdos bonitos que mantuvieron y el éxito de su canción: “No tengo nada en contra de él"

Yahaira Plasencia aseguró que no guarda rencor hacia Jefferson Farfán y le agradeció públicamente por los momentos vividos | Fuente: Composición LR / Youtube

Yahaira Plasencia aseguró que no guarda rencor hacia Jefferson Farfán y le agradeció públicamente por los momentos vividos | Fuente: Composición LR / Youtube

El 30 de junio, en el programa 'Amor y Fuego', Yahaira Plasencia fue entrevistada por Gigi Mitre y Rodrigo González. Durante la conversación, habló sobre el éxito de su canción Ex Machito y compartió detalles sobre su vida amorosa y el significado de la letra, que está relacionada con el futbolista Jefferson Farfán.

Plasencia confesó que nunca le desearía el mal a ninguna expareja y dejó claro que "jamás va a hablar mal de Jefferson". Aseguró que las supuestas indirectas en su canción son solo un tema musical. Ante la duda de Mitre sobre qué pasaría si Farfán estrenara otra canción, la salsera respondió entre risas: "Nos repartimos otra también". Plasencia agradeció que, a pesar de la "tiradera" y de que ella no fue quien inició el conflicto, haya logrado el éxito con su canción.

El fin de Plasencia y Farfán

"Hace 5 años que no tenemos absolutamente nada", declaró Plasencia, quien también destacó que no haría comentarios negativos sobre alguien que, en su momento, le brindó momentos especiales. "En Rusia, pude haberme muerto si no hubiera estado él", enfatizó, refiriéndose a su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, a quien reconoce como una figura importante en su vida.

En cuanto a un posible reencuentro, la cantante aclaró que nunca existió una vuelta. "Se intentó", confesó, pero no hubo una segunda oportunidad, a pesar de que ambos estuvieron en Rusia 2018 durante el Mundial, donde Farfán formaba parte de la selección peruana. La anécdota fue compartida con humor, cuando González, entre risas, le preguntó a Yahaira qué había hecho en Rusia, comentándole: "Fuiste a Rusia para hacer de mamshuka", lo que desató las carcajadas en el set.

Crecimiento personal

Tras el estreno de la canción, más personas han comenzado a seguir a la cantante, y su popularidad sigue en aumento. Durante la entrevista, Mitre ratificó esta afirmación, y Plasencia confirmó que se ha percatado del crecimiento en su base de fans, los 'Yahalovers'.

La joven estrella destacó que ingresó al mundo del espectáculo a los 22 años y que, en ese entonces, su actitud era diferente. Señaló que, con el tiempo, la gente ha notado su proceso de maduración y crecimiento personal. "La gente ha visto a la Yahaira antipática, la chibola pava, la diva, la creída, la que salía con el futbolista del momento. Han visto mis aciertos y mis escándalos. Uno aprende", afirmó Yahaira.