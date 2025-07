El pasado lunes 30 de junio, durante una entrevista en el programa "Amor y Fuego", Yahaira Plasencia aclaró que, pese a la canción dedicada a Farfán, “ella no habla mal de sus ex parejas”. Plasencia mencionó a cada uno de ellos por nombre y apellidos, destacando que es una persona agradecida y que no guarda rencor hacia ninguno.

Sin embargo, Gigi Mitre, conductora del magazine, no dejó pasar por alto la ausencia de Pancho Rodríguez en la lista. Ante ello, la salsera aclaró que él fue solo un “saliente” y que nunca llegaron a formalizar una relación. Mitre, fiel a su estilo, le respondió entre bromas: “¡Bien entrante! No te hagas”. Entre risas, Yahaira no dudó en devolverle la broma y le dijo: “Gigi, tú eres bien espesa, ¿no?”, a lo que la conductora respondió con humor: “Lo acepto”.

La reacción de los usuarios

Los usuarios reaccionaron con humor, destacando el momento divertido que se vivió en el programa. Comentarios como "Gigi, eres única" y "qué buena, Gigi" fueron algunas de las expresiones que sobresalieron entre los cibernautas, quienes no tardaron en viralizar el momento.

Asimismo, resaltaron que ahora Plasencia maneja con mayor soltura las entrevistas y no se toma los comentarios de manera personal, lo que contribuye a resaltar su frescura y espontaneidad frente a las cámaras. Esta actitud ha sido bien recibida por el público, que valora su capacidad para desenvolverse con naturalidad y sentido del humor, incluso en situaciones incómodas o inesperadas.

La historia entre Rodríguez y Plasencia

Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez fueron vinculados sentimentalmente en 2021 tras compartir escenas en 'Esto es guerra' y ser captados juntos fuera de cámaras. Aunque se mostraron cercanos, ambos negaron una relación formal. Pancho aseguró que “solo fueron amigos”, aunque confesó que hubo besos. La polémica aumentó cuando Yahaira fue intervenida en una fiesta clandestina.

Tras ese episodio, la relación se fue enfriando y dejaron de seguirse en redes sociales. Yahaira confirmó públicamente el distanciamiento y le deseó lo mejor a Pancho. Él también aclaró que tomaron caminos distintos, sin conflictos de por medio. En 2025, se reencontraron brevemente en 'EEG', en medio de tensión e indirectas.