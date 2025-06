En la reciente edición de 'Magaly TV, la firme', emitida el martes 25 de junio, Magaly Medina se pronunció con dureza ante el llanto de Tilsa Lozano, quien fue captada quebrándose emocionalmente al enterarse de que su expareja Jackson Mora la habría engañado con una periodista española. La conductora no solo cuestionó la reacción de la exmodelo, sino que también expuso su contradicción al mostrarse fuerte en redes sociales mientras lidiaba en privado con la deslealtad.

La 'Urraca' señaló que Tilsa Lozano intentaba proyectar una imagen de mujer empoderada, pero que la verdad era otra. “Todo el mundo sabía lo que estaba pasando, pero ella se hacía la fuerte. No hay nada más triste que ver a alguien querer mantener una fachada de fortaleza cuando en realidad está completamente destrozado”, comentó.

Magaly le recuerda a Tilsa Lozano su historial con 'Loco' Vargas y Blanca Rodríguez

Durante la emisión, Magaly Medina también recordó el polémico pasado amoroso de Tilsa Lozano con el exfutbolista Juan Manuel Vargas, quien mantenía una relación con Blanca Rodríguez. En redes sociales, muchos usuarios aprovecharon la situación para compararla con lo que ahora vive Tilsa. “Ahora, de alguna forma, le toca vivir lo mismo que vivió Blanca. Es un ciclo que siempre se repite. Como dicen por ahí, la vida es un carrusel”, sostuvo la conductora, dejando entrever una lección de karma.

Asimismo, dejó claro que las lágrimas del pasado ya no conmueven al público. “Las mujeres de hoy tenemos un cuero de chancho. Nos caemos, nos levantamos, nos engañan y seguimos adelante”, sentenció.

Magaly Medina cuestiona a Jackson Mora

En el programa, la 'Urraca' arremetió también contra Jackson Mora, asegurando que es un hombre “inmaduro” y que “no tiene respeto por los compromisos”. Según la conductora, mientras intentaba reconquistar a Tilsa, el exboxeador ya mantenía contacto con otra mujer. “Lo que no entiendo es por qué Tilsa no lo vio venir. Sabía perfectamente que Jackson no era un hombre comprometido, pero igual se dejó llevar por sus palabras vacías”, expresó.

Por último, criticó que Jackson Mora siga buscando a Tilsa Lozano con promesas vacías. “Si realmente hubiera querido recuperarla, lo habría demostrado con hechos. Pero lo que hizo fue seguir con su vida mientras ella sufría. No basta con palabras vacías, Jackson”, remarcó Medina en vivo.