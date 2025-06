A solo días de haberse confirmado el divorcio entre Jackson Mora y Tilsa Lozano, el exboxeador vuelve a ser protagonista de un nuevo escándalo. El programa 'Magaly TV, la firme', conducido por Magaly Medina, difundirá esta noche un reportaje con imágenes inéditas donde se ve al empresario cenando con una mujer española en abril, cuando aún mantenía vínculo matrimonial con la exvengadora.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el empresario es relacionado con otras mujeres. Días atrás, fue captado en una discoteca limeña junto a Jennifer Barreto, una conocida anfitriona, con quien también se le vio en el aeropuerto Jorge Chávez. “No me sorprende, pero sí me indigna”, dijo Tilsa en su programa tras la difusión de esas imágenes.

Magaly Medina expondrá a Jackson Mora

“Hoy en 'Magaly TV, la firme', la amiga española de Jackson Mora. Todo sobre la salida y la cenita que tuvieron en abril cuando aún estaba casado con Tilsa Lozano”, se anunció en el avance del programa. Según el informe, las imágenes fueron captadas en un exclusivo restaurante, dejando en evidencia que Mora compartió una velada íntima mientras su situación sentimental con Lozano seguía vigente.

Por otro lado, sobre el ampay con la anfitriona, Jackson Mora fue tajante: "A Jennifer la conozco hace 13 años. Estuve con más amigos, no solo con ella. Soy un hombre soltero que salí un rato a disfrutar. Estoy seguro de que salí, compartí y me retiré”. Tilsa Lozano y Jackson Mora oficializaron su divorcio el pasado 11 de junio, tras varios meses de haber hecho pública su separación. La conductora señaló que atravesar una ruptura nunca es sencillo.

Jackson Mora lanza indirectas contra Tilsa Lozano

Jackson Mora habría lanzado presuntas indirectas contra Tilsa Lozano tras las críticas que ella hizo sobre su vida de soltero, luego de ser captado en una discoteca junto a una joven anfitriona. En sus historias de Instagram, el exboxeador compartió un video con la frase: “Cuando es para ti, aunque te alejes; cuando no es para ti, aunque te acerques”, lo que muchos interpretaron como una clara alusión a su expareja.

Por último, el deportista publicó otra reflexión en su cuenta con la frase: “Usa el dolor como combustible”, dejando entrever que atraviesa un momento complicado y que está decidido a transformar esa situación en motivación personal.