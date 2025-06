En el más reciente episodio de su podcast 'Rico Trío', Shirley Arica sorprendió al revelar que Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano, volvió a invitarla a salir. Esta revelación llega después del escandaloso divorcio entre el boxeador y la ex ‘Vengadora’, y de que ella afirmara públicamente que Mora hablaba mal de Arica durante su relación.

“Me invitó a salir el sábado. ¿Qué tiene de malo? Me dijo tipo ‘¿qué planes?’ y yo ‘nada’... pero llegué tarde a Lima, estaba cansada y le dije que sería para la próxima”, contó Shirley. Según la modelo, Jackson Mora le pidió disculpas tras confirmar que lo dicho por Tilsa era cierto. A pesar del escándalo, el deportista la invitó a una salida nocturna, aunque Shirley no aceptó por temas de agenda.

Shirley Arica y su vínculo con Jackson Mora

Durante la conversación, Shirley Arica dejó en claro que solo ve a Jackson Mora como un amigo y que no tiene intenciones de iniciar una relación sentimental con él. “Si hay una reunión, una fiesta o en una discoteca y nos encontramos, y él me invita y yo estoy con mis amigas, bacán. Pero otra cosa es que me diga para cenar los dos... ya es diferente”, explicó.

Además, aclaró que su vínculo con Mora no está relacionado con su pasado con Tilsa Lozano, con quien no mantiene ninguna relación actualmente. “Yo lo veo como un amigo. No tendría nada que ver con él, ni hoy ni mañana, imposible. Es muy caballero”, sostuvo la popular 'Chica Realidad'.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre Jackson Mora y Shirley Arica?

Hace unas semanas, llamó la atención en redes sociales que Jackson Mora y Shirley Arica se empezaron a seguir mutuamente en Instagram. Poco después, surgieron rumores de un posible reencuentro en un restaurante limeño. Según la versión del boxeador, el encuentro con Shirley fue totalmente casual, ya que ambos coincidieron mientras almorzaban con sus respectivas familias.

Ante esta situación, Tilsa Lozano no ocultó su sorpresa por el acercamiento entre su expareja y Shirley. “Yo no me voy a meter, es problema de ellos, pero en base a las cosas que él me habló de ella… yo no quiero que un amigo hable así de mí nunca”, declaró. Además, confirmó que Jackson Mora ya conocía a Shirley antes de iniciar su relación con ella, aunque dejó entrever cierto malestar: “Sé que se conocían, pero bueno…”. Consultada sobre los calificativos que Mora habría utilizado para referirse a Arica en el pasado, fue contundente: “No las puedo mencionar en televisión. Son adjetivos de alto calibre”.