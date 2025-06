El programa 'La noche habla' vivió un momento de gran tensión cuando Tilsa Lozano rompió en llanto al hablar del ampay de su exesposo, Jackson Mora, con la periodista española Laura Fernández. Las imágenes, difundidas por 'Magaly TV, la firme', revelaron un vínculo entre ambos durante el tiempo en que la exmodelo y el deportista estaban casados, lo que desató una ola de comentarios sobre la posible infidelidad del exfutbolista.

Visiblemente afectada, Tilsa Lozano compartió sus sentimientos en el aire, confirmando que había sospechado del posible engaño, pero que fue al ver las imágenes cuando su percepción cambió. "A mí me está mostrando usted esa foto. ¿Y yo qué le digo? Si esa foto fue tal día, él me mintió, y ahí a mí se me disparó una alarma", comentó entre lágrimas. Este momento fue tan emotivo que la conductora se detuvo por algunos segundos para recomponerse y poder continuar con su programa.

El llanto de Tilsa Lozano por ampay de Jackson Mora con periodista española

En una de las secuencias más emotivas del programa, Tilsa Lozano se vio incapaz de contener las lágrimas al enfrentar la pregunta sobre el ampay de Jackson Mora con la periodista Laura Fernández. La conductora de televisión reconoció que el dolor que sentía era inmenso, ya que las imágenes confirmaban lo que había temido durante mucho tiempo.

Aunque intentó seguir adelante con el programa, Tilsa fue muy clara con sus sentimientos, asegurando que la traición de su exesposo le causó un gran sufrimiento. “Yo no necesito y no quiero y no me provoca [hablar mal de él] porque yo no soy así. Yo no voy a hablar mal de él y punto. Simplemente, lo que yo estoy haciendo es contar la verdad. Y la verdad se contradice al floro del señor. Punto. Nada más", declaró, con la voz quebrada.

Tras compartir su versión, la conductora también dejó en claro que no le interesaba atacar públicamente a Jackson Mora. Sin embargo, no pudo ocultar el dolor que le causó saber que él le había mentido durante todo ese tiempo, mientras ella aún le confiaba.

Tilsa Lozano y la confirmación de la infidelidad de Jackson Mora

Al recordar lo sucedido, Tilsa Lozano rememoró cómo, en su momento, había confrontado a Jackson Mora sobre sus sospechas. A pesar de sus dudas, el exfutbolista la tranquilizó, mintiéndole al asegurarle que no había nada entre él y Laura Fernández. "Yo tenía sospechas, pero cuando vi las imágenes y confirmé las fechas, mi percepción cambió por completo", comentó, visiblemente dolida.

La conductora relató cómo en el momento de ver las fotos y al coincidir con las fechas, todo comenzó a tener sentido: "Cinco meses más tarde me doy cuenta que yo tenía razón", dijo con tono apesadumbrado. La sorpresa y la tristeza de Tilsa se reflejaron al ver cómo su exmarido, aún en los días previos a la ruptura, le enviaba mensajes en los que le expresaba su amor: "Me está mandando mensajes de ‘te amo, te quiero, te quiero recuperar. Todo es mentira", dijo, lamentándose de la deshonestidad que ahora salía a la luz.

Con la voz entrecortada, Tilsa Lozano aclaró una vez más que su único propósito era contar su versión de los hechos, sin intentar dañar la imagen de su exesposo. “A mí lo que me duele es la mentira”, expresó, confirmando que no había interés en un enfrentamiento público, pero sí en compartir lo que había vivido.