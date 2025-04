Durante la última emisión de ‘La noche habla’, Tilsa Lozano rompió en llanto al anunciar su separación definitiva del exboxeador Jackson Mora, revelando que ya habían firmado los papeles de divorcio. En medio de su conmovedor testimonio, la exmodelo lanzó duras críticas contra el equipo de ‘Magaly TV, la firme’, a quienes acusó de hostigar a su familia en uno de los momentos más difíciles de su vida. Según detalló, su hija menor se enteró de la separación mientras estaba en la playa, luego de que un reportero del programa le revelara la noticia, lo que generó una gran indignación en Lozano.

Ante estas declaraciones, Magaly Medina no tardó en responder desde su tribuna televisiva, encarando a Tilsa y recordándole su polémico pasado como "la otra" en la relación del futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y su entonces esposa Blanca Rodríguez. Con tono firme, la periodista cuestionó la coherencia de Lozano al hablar de valores familiares, trayendo a colación su rol en uno de los escándalos más recordados del espectáculo nacional. "Tú no te tenías respeto, nunca tuviste límites", expresó furiosa la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Magaly Medina trae al recuerdo el pasado de Tilsa Lozano con el 'Loco' Vargas

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Magaly Medina no dudó en responder con dureza a las críticas de Tilsa Lozano, aprovechando la coyuntura para recordarle su controvertido pasado amoroso con el exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. Durante la reciente edición de ‘Magaly TV, la firme’, la periodista arremetió contra la exvengadora, cuestionando su autoridad moral para hablar de ética y familia.

“Piensa, piensa, te han hecho el favor de darte un espacio en un programa perdido de la televisión peruana y eso no quiere decir que te sientas con ínfulas suficientes para darnos lecciones de moral a nosotros. A mí nadie me ha llamado amante, no he sido amante de un hombre, no le he quitado el marido a nadie”, disparó Medina, visiblemente indignada.

Magaly Medina le dice de todo a Tilsa Lozano

Magaly también apuntó a lo que consideró un intento de Lozano por victimizarse ante la opinión pública, restándole credibilidad a su emotiva intervención televisiva. “Lloriquear no te ha servido de algo porque viste que la gente en las redes sociales, mira todo lo que pusieron. Era una avalancha de comentarios donde te recordaban tu vida, eran cientos de comentarios. Ha sido un 'apanado' unánime, entonces, Tilsa, no te funciona lloriquear”, expresó, dejando entrever que la estrategia emocional de Tilsa no logró el respaldo esperado.

Además, evocó uno de los momentos más sensibles del pasado de Lozano, cuando mantuvo una relación extramatrimonial con Vargas mientras su entonces pareja, Blanca Rodríguez, atravesaba una etapa delicada. “Así como tú hoy día derramas lágrimas, alguna mujer derramó en su época, una mujer con hijos, una mujer que en su momento estaba embarazada, una mujer que estaba en postparto mientras tú estabas en Florencia con el 'Loco' Vargas”, sentenció.

Finalmente, Magaly fue tajante al rechazar que Lozano utilice a sus hijos como parte del argumento mediático. “No alzo la bandera de la hipocresía y de la mujer decente porque alguien me hizo pasar por el registro civil. Así que a ti no, de tu boca darme lecciones de moral, no. Y no metas a criaturas que nada tienen que ver”, dijo, en una clara advertencia para que la vida privada de los menores no sea expuesta en la polémica. Con estas declaraciones, la conductora volvió a posicionarse como una figura de confrontación dentro del espectáculo peruano, dejando claro que el pasado no siempre se entierra tan fácilmente.