Tilsa Lozano le regaló lentes de S/1,900 a Jackson Mora cuando eran esposos y él se lo habría dado a española: "Son los mismos"

El pasado martes 25 de junio, el programa “La Noche Habla” emitió un reportaje que puso en evidencia una posible infidelidad de Jackson Mora a Tilsa Lozano. La controversia surgió tras la aparición de unos lentes de la marca Tom Ford, valorizados en S/ 1.900, que la modelo aseguró haberle regalado a Mora en diciembre de 2023, cuando aún eran esposos. La aparición de esos mismos lentes en fotografías de la periodista española, Laura Fernández, encendió las alarmas.

Pese a la ausencia de Tilsa Lozano en el programa, los conductores lograron comunicarse con ella vía telefónica y obtener sus declaraciones sobre la presunta infidelidad. Las coincidencias eran evidentes, por lo que Lozano no dudó en afirmar: “Por supuesto que son los mismos, son los de Jackson Mora”.

Los lentes de la discordia

Tras seis años de relación, Tilsa Lozano y Jackson Mora pusieron fin a su romance en medio de la controversia. Pese a que Mora negó haber sido infiel, en el programa nocturno donde Lozano es presentadora, se mostraron imágenes que evidenciarían lo contrario. Ante ello, Tilsa confesó que sí considera que su exesposo no fue honesto con ella.

El análisis presentado surgió tras la aparición de Mora en la firma del divorcio con unos lentes negros de la marca Tom Ford. Los cuales son usados por la periodista meses antes, exactamente, el 18 de diciembre en una entrevista con Jackson Mora y fueron publicados en su cuenta de Instagram el 31 de diciembre.

Tilsa confirma que en diciembre del año pasado, cuando aún eran pareja, Mora fue a una reunión con sus boxeadores; sin embargo, ocultó la presencia de Laura Fernández, periodista de la UFC, "Él sube una foto solo con los hombres y a mí me mandan una foto que había subido la señorita" evidenciado el secreto de su exesposo.

Evidente infidelidad

Lozano considera que quien debía guardar respeto a su relación era Mora, más no Fernández, "A mí me importa tres pepinos ella. El que tenía un matrimonio conmigo era Jackson. El que no debió prestarle esos lentes a una NN era Jackson" afirma la modelo y conductora.

Asimismo, Tilsa Lozano fue contundente al referirse a las revelaciones recientes y no dudó en admitir, con visible molestia, que fue víctima de una traición. “Yo fui cornuda y recién me estoy enterando”, declaró en vivo.