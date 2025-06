Jackson Mora lanza presuntas indirectas a través de su cuenta de Instagram, luego de que Tilsa Lozano lo enfrentara en vivo por el reciente ampay junto a una joven anfitriona en una discoteca limeña. La polémica exespareja volvió a estar en el centro del espectáculo tras las declaraciones de la modelo en su programa.

Jackson Mora respondió desde el set de 'La noche habla', espacio conducido por Tilsa Lozano. El exboxeador dejó en claro que actualmente está soltero y no tiene por qué justificar sus salidas. “Salí un rato a compartir y me retiré. No tengo nada con nadie”, expresó visiblemente incómodo.

Jackson Mora lanza indirectas contra Tilsa Lozano

Jackson Mora habría lanzado presuntas indirectas contra Tilsa Lozano tras las críticas que ella hizo sobre su vida de soltero, luego de ser captado en una discoteca junto a una joven anfitriona. En sus historias de Instagram, el exboxeador compartió un video con la frase: “Cuando es para ti, aunque te alejes; cuando no es para ti, aunque te acerques”, lo que muchos interpretaron como una clara alusión a su expareja.

Por último, Jackson Mora publicó otra reflexión en su cuenta con la frase: “Usa el dolor como combustible”, dejando entrever que atraviesa un momento complicado y que está decidido a transformar esa situación en motivación personal.

Tilsa Lozano arremete contra Jackson Mora por polémico ampay

Tilsa Lozano lanzó fuertes críticas contra Jackson Mora tras la difusión de un polémico ampay que lo muestra saliendo de una discoteca en compañía de una joven anfitriona. Durante su programa 'La noche habla', la conductora arremetió sin filtros contra su exesposo, cuestionando su falta de discreción. “Debería pensar un poquito y no exponerse. Aprende de los peloteros, haz tus encerronas, invierte tu billete, no vayas a lugares públicos”, expresó Lozano en vivo, dejando en claro que considera inapropiada la forma en que Mora se expone públicamente.

Jackson Mora, por su parte, no permaneció en silencio y reaccionó con evidente incomodidad ante las imágenes, que también lo mostraban previamente en el Aeropuerto Jorge Chávez junto a la misma mujer: “Es un señor de 50 años. Puede hacer lo que le da la gana. Si no quieres que te graben, no te expongas, y si no, parece que te gustó la h***”, sentenció la exmodelo, generando un intenso debate en redes sociales y medios de espectáculo.