Magaly Medina opinó sin filtros sobre el reciente enfrentamiento entre Tilsa Lozano y Ric La Torre, quienes discutieron en vivo por el próximo divorcio de la modelo con Jackson Mora. Desde su programa 'Magaly TV, la firme', la periodista cuestionó la actitud de Tilsa y aseguró que el conflicto no habría estallado si ella no ventilara detalles privados de su vida a su entorno.

Tilsa Lozano protagonizó un tenso momento con el tiktoker Ric La Torre durante su espacio ‘La noche habla’, luego de que el influencer comentara información sobre su separación. En medio del cruce de palabras, la exchica reality perdió los papeles, compartiendo datos personales de ambos en pleno programa en vivo.

Tilsa Lozano y tiktoker Ric La Torre tienen un enfrentamiento en vivo

Tilsa Lozano y Ric La Torre protagonizaron una discusión en ‘La noche habla’ el 10 de junio, el programa que ambos conducen. Todo se desató cuando el tiktoker saludó al aire a Milett Figueroa por su cumpleaños, lo que generó incomodidad en Tilsa. Acto seguido, Ric lanzó un comentario que encendió la polémica: “Parece que está con la cabeza en otro lado, me he enterado por ahí que va a firmar su divorcio y quiere cambiarnos el tema”.

Tilsa Lozano reaccionó con molestia al escuchar que su compañero había revelado detalles de su separación con Jackson Mora en pleno programa en vivo. “Qué desubicado tu comentario, aquí tú no hablas de tus cosas privadas y salen a ventilarlas, me parece un golpe bajo”, le reprochó. Además, Tilsa le recordó a Ric que ella mantiene los códigos y no expone lo que escucha tras bambalinas. Él, sin embargo, se defendió señalando que ella es una figura pública y debe asumir las consecuencias.

Magaly Medina critica a Tilsa Lozano por discusión en vivo con Ric La Torre

Magaly Medina no dudó en lanzar duras críticas contra Tilsa Lozano tras su acalorada discusión con Ric La Torre en vivo. La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ consideró que la modelo se expone innecesariamente al compartir detalles íntimos con su entorno. “Si no quieres que nadie te exponga, no llegues al camerino, donde te escuchan todos tus compañeros, y no divulgues cosas de tu vida privada”, sentenció la popular ‘Urraca’.

Magaly respaldó al tiktoker Ric La Torre, asegurando que solo dijo lo que muchos ya sabían. “Era lo que todos esperábamos. ¿Todavía sigue esperando a que Jackson llegue y no se divorcien?”, comentó de forma irónica. Con estas palabras, la periodista dejó en claro que no había nada que guardar con la información divulgada sobre Tilsa Lozano y Jackson Mora en el programa 'La noche habla'.