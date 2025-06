Shirley Arica comparte 'picante' mensaje en medio de rumores de romance con Jackson Mora: "Bésame cuando me veas"

La figura mediática Shirley Arica vuelve a captar la atención del público tras confirmar su reencuentro con el exboxeador Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano. La situación generó revuelo en redes sociales luego de que ambos retomaran el contacto en Instagram, poco después de que Mora anunciara oficialmente su divorcio.

Las cámaras del programa ‘La noche habla’ abordaron a los protagonistas, quienes negaron tener una relación sentimental, pero no evitaron dejar entrever una cercanía previa. A esto se sumó un provocador mensaje publicado por Arica en su cuenta personal, que avivó aún más los rumores sobre un posible romance.

El curioso mensaje de Shirley Arica en redes sociales

Tras las especulaciones en redes, Shirley Arica optó por no eludir el tema y se pronunció a través de una entrevista para el programa ‘La Noche Habla’. “Me lo encontré, me siguió y lo seguí, es todo”, dijo de forma directa, minimizando el revuelo generado. Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue una frase que publicó en su cuenta de Instagram. “Te van a criticar por todo, tú bésame cuando me veas”, mensaje que fue interpretado como una indirecta relacionada con su reciente encuentro con Mora.

Además, Arica aclaró que conoce a Jackson desde hace varios años, mucho antes de que este iniciara su relación con Lozano. “Lo conozco antes de que él estuviera con Tilsa”, afirmó, dejando claro que su vínculo con el exdeportista no es reciente. El mensaje en redes sociales generó especulaciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en vincularlo con la noticia del reencuentro.

Jackson Mora confirma encuentro con Shirley Arica

Por su parte, Jackson Mora también fue abordado por el equipo de ‘La noche habla’ y confirmó que vio a Shirley recientemente. “Ayer salí a almorzar con mi familia al Charrúa y me la encontré y nos saludamos. Shirley la conozco hace más de seis años”, declaró, con evidente sorpresa por la magnitud de los rumores.

Mora, quien ha estado expuesto mediáticamente debido a su sonada relación y posterior ruptura con Tilsa Lozano, optó por no dar más detalles. “Mejor ya no responderé nada. Estoy trabajando, necesito estar enfocado en mis eventos. La mediática es Tilsa, no yo”, sostuvo, intentando desmarcarse de la controversia.