En una reciente entrevista con el programa 'La noche habla', Jackson Mora reveló detalles inéditos sobre los últimos momentos antes de su separación de Tilsa Lozano. Según el exboxeador, a tan solo horas de firmar su divorcio, le escribió a la ex 'Vengadora' un emotivo mensaje en el que expresaba su deseo de salvar la relación. En sus declaraciones, el deportista también negó categóricamente los rumores sobre una presunta infidelidad durante su matrimonio.

El organizador de eventos de boxeo, quien estuvo casado con la modelo y conductora por varios años, abrió su corazón frente a las cámaras, confesando que a pesar de la difícil situación, siempre intentó mantener la unión con Tilsa.

Jackson Mora confiesa que le escribió a Tilsa Lozano antes de divorciarse

En su conversación con el programa, Jackson Mora compartió que, la noche anterior a firmar su divorcio, le escribió un mensaje a Tilsa Lozano a las 12:30 de la noche, buscando una última oportunidad para salvar su matrimonio. "Oye, todavía podemos arreglar esto, ¿no?", le expresó el exboxeador a Lozano, en un intento desesperado por evitar la ruptura.

Este mensaje llegó en un momento crucial, cuando ambos ya habían tomado la decisión de poner fin a su relación. Mora aseguró que aunque la separación estaba a punto de ser oficial, él no dejaba de aferrarse a la esperanza de que las cosas pudieran mejorar. "Sé que Tilsa aún me quiere. No sé si como antes, pero sé que me quiere", dijo Mora con evidente tristeza, destacando que, a pesar de la separación, su amor por ella seguía intacto.

Jackson Mora niega haber sido infiel a Tilsa Lozano

Uno de los temas más polémicos que surgió durante el matrimonio de Jackson Mora y Tilsa Lozano fueron los rumores de una supuesta infidelidad de Mora en un viaje que realizó a Colombia. Sin embargo, el exboxeador no dudó en aclarar que esas acusaciones eran totalmente falsas. En su entrevista, afirmó tajantemente: "Lo de la infidelidad ha sido totalmente falso".

Mora también explicó que los rumores y el escándalo mediático que surgió a raíz de esa supuesta infidelidad fueron factores determinantes en la ruptura de su relación con Tilsa. "Mi matrimonio terminó por las constantes burlas y el escándalo que se armó", confesó el exdeportista, dejando entrever que la presión externa jugó un papel importante en la disolución de su unión.