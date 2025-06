Tras la confirmación del divorcio entre Jackson Mora y Tilsa Lozano, los rumores sobre un posible vínculo entre el exboxeador y la modelo Shirley Arica no tardaron en inundar las redes sociales. Todo comenzó cuando los internautas notaron que ambos se comenzaron a seguir en Instagram, lo que desató especulaciones de un nuevo romance. Sin embargo, ambos involucrados decidieron pronunciarse ante los medios para frenar las especulaciones y brindar su versión de los hechos.

Fue durante una entrevista para el programa 'La noche habla' donde Jackson Mora y Shirley Arica ofrecieron declaraciones sobre la polémica. Ambos coincidieron en que su relación es antigua y no está relacionada con el reciente quiebre sentimental del exdeportista con Tilsa Lozano, con quien contrajo matrimonio en 2022 y de quien se separó oficialmente en mayo del 2025.

¿Qué dijo Jackson Mora sobre su relación con Shirley Arica?

Jackson Mora, visiblemente incómodo ante las preguntas de la prensa, aseguró que la amistad con Shirley Arica no es nueva y que no hay nada que esconder. “¿En serio? Shirley la conozco hace más de seis años”, afirmó para 'La noche habla', sorprendiendo a quienes creían que se trataba de un vínculo reciente.

El empresario deportivo explicó que el encuentro con la modelo se dio de manera casual. “Ayer salí a almorzar con mi familia al Charrúa y me la encontré y nos saludamos. Mejor ya no responderé nada. Estoy trabajando, necesito estar enfocado en mis eventos. La mediática es Tilsa, no yo”, agregó, descartando cualquier tipo de implicancia romántica con la exchica reality.

Shirley Arica confirma encuentro con Jackson Mora

Por su parte, Shirley Arica también aclaró el motivo detrás del seguimiento mutuo en redes. “Me lo encontré, me siguió y lo seguí, es todo”, explicó. Además, reveló que su vínculo con Jackson Mora viene de antes de su matrimonio con Tilsa Lozano: “Lo conozco antes de que él estuviera con Tilsa”.

Pese a la aclaración, la también influencer alimentó las especulaciones al compartir en su cuenta de Instagram una frase que muchos interpretaron como una indirecta a Jackson Mora y Tilsa Lozano: “Te van a criticar por todo, tú bésame cuando me veas”. Esta publicación, hecha poco después del revuelo mediático, avivó la curiosidad de sus seguidores y generó más debate en redes sociales.