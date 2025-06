Tilsa Lozano firmó su divorcio con Jackson Mora, pero él sorprendió con insólito comentario: “No fue difícil, ya se sabía”

Tilsa Lozano y Jackson Mora no tienen hijos en común. Foto: Composición LR/Panamericana.

Tilsa Lozano y Jackson Mora firmaron su divorcio la tarde del miércoles 11 de junio. La exvengadora fue captada con lentes oscuros y sombrero, intentando pasar desapercibida mientras se dirigía rápidamente a la notaria. Ante la presencia masiva de la prensa, solo atinó a decir que se sentía triste por el fin de su matrimonio con el exboxeador. “Tengo un montón de recuerdos bonitos", aclaró.

En contraste, Jackson se mostró muy distinto. También con gafas oscuras, llegó con una actitud relajada, según difundió el programa ‘Todo se filtra’ que obtuvo las imágenes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su inesperada respuesta cuando una reportera le preguntó si estaba triste por firmar el divorcio con Tilsa Lozano.

Jackson Mora reveló no sentir tristeza por su divorcio con Tilsa Lozano

Al bajarse de su auto para dirigirse a la notaria, Jackson Mora se mostró tranquilo y sereno. En ese momento, una reportera le consulto si estaba triste al firmar su divorcio con Tilsa Lozano, con quien estuvo casado por casi 3 años. A diferencia de la exmodelo, a quien se le vio afectada, el empresario deportivo fue directo y contundente. “No, pero esto ya se sabía”, comentó, reafirmando además que nunca le fue infiel a la exvengadora.

Ante las imágenes y declaraciones, el presentador de ‘Todo se filtra’, Kurt Villavicencio, expresó su sorpresa por la actitud de ambas figuras. “Eso me parece una actuación (...) Esa no es la Tilsa que siempre vemos en pantalla, a Tilsa la vemos fresca en su programa, se lanza sus lisurotas, se pelea de cuando en cuando. A mí me manda a callar cuando voy a de invitado”, compartió.

Por su parte, también se refirió a la tranquilidad y frescura de Jackson Mora al momento de firmar su divorcio. “Él parece que se estaba yendo a firmar un contrato de pelea”, señaló.

¿Tilsa Lozano volvió con su expareja Miguel Hidalgo?

Tilsa Lozano y el empresario Miguel Hidalgo, conocido también como ‘Miguelon’ fueron vistos semanas atrás con sus hijos que tienen en común, en Disney, Estados Unidos. Ambos se dedicaron mensajes demostrando el afecto y respeto que tienen como padres, pero sin mencionar una reconciliación como rumoreaba en redes sociales.

“Nosotros tenemos una hermosa relación, somos grandes amigos mucho antes de ser pareja, ser papás, nos llevamos bien por nuestros hijos, ya somos bastante adultos para estar peleando, porque los únicos perjudicados son los chicos”, compartió Tilsa en sus redes sociales .