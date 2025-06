El 16 de junio, durante la emisión del programa 'La noche habla', Tilsa Lozano fue sorprendida al enterarse de que su exesposo, Jackson Mora, y la modelo Shirley Arica volvieron a seguirse mutuamente en Instagram. El hecho generó sorpresa, ya que en su momento la relación entre Tilsa y Shirley fue tensa, y este reencuentro ocurre justo después de que la 'Vengadora' y Jackson firmaran su divorcio.

Según la versión dada durante el programa, ambos personajes se habrían cruzado recientemente en el restaurante El Charrúa, situación que habría reactivado su conexión en redes sociales. Lozano, quien conduce el espacio con Ric La Torre, se mostró impactada: “Yo no me voy a meter, es problema de ellos, pero en base a las cosas que él me habló de ella… yo no quiero que un amigo hable así de mí nunca”.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre Jackson Mora y Shirley Arica?

Durante su intervención en vivo, Tilsa Lozano confirmó que Jackson Mora conocía a Shirley Arica antes de iniciar su relación con ella, pero no ocultó su incomodidad por el reciente acercamiento digital. “Sé que se conocían, pero bueno…”, expresó. Al ser consultada por los adjetivos que Mora habría usado en el pasado sobre Shirley, fue tajante: “No las puedo mencionar en televisión. Son adjetivos de alto calibre”.

Además, Ric La Torre intervino señalando que, a diferencia de otras personas, él no sigue en redes sociales a alguien solo por una coincidencia: “Si yo me encuentro con alguien en un restaurante, no le doy follow así nomás (...) No sé cuánta gente sigue Jackson, pero entiendo que no sigue a tantas personas”, opinó, destacando lo inesperado de la acción del deportista.

Tilsa Lozano dejó en claro que no busca generar una confrontación con la modelo: “Shirley tiene la libertad de seguir a quien quiera y él también. Los comentarios que él tenía, nada que ver”, reafirmó sin entrar en mayores detalles.

Shirley Arica y Jackson Mora confirman encuentro

Por su parte, Shirley Arica también se pronunció en comunicación con 'La noche habla', confirmando que vio a Jackson Mora en el restaurante y explicó: “Me lo encontré, me siguió y lo seguí, es todo”. La modelo indicó que conocía al exboxeador desde antes de su relación con Tilsa y compartió en Instagram un mensaje que encendió aún más las especulaciones: “Te van a criticar por todo, tú bésame cuando me veas”.

En tanto, Jackson Mora fue consultado sobre el supuesto reencuentro sentimental y decidió minimizar el asunto: “¿En serio? A Shirley la conozco hace más de seis años. Ayer salí a almorzar con mi familia al Charrúa y me la encontré y nos saludamos”. Agregó que no piensa seguir alimentando rumores. “Estoy trabajando, necesito estar enfocado en mis eventos. La mediática es Tilsa, no yo”, declaró.