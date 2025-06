Luego del mediático divorcio entre Tilsa Lozano y Jackson Mora, una nueva figura vuelve al centro de la atención: Shirley Arica. La modelo peruana confirmó públicamente que se reencontró con el exboxeador y que ambos volvieron a seguirse en redes sociales, lo que despertó especulaciones en la opinión pública sobre una posible relación sentimental.

Durante una entrevista para el programa ‘La noche habla’, la también exchica reality explicó que conoce a Mora desde hace años y restó importancia a los comentarios que la vinculan sentimentalmente con él. Sin embargo, una publicación reciente en sus historias de Instagram encendió aún más el interés de sus seguidores.

El encuentro entre Shirley Arica y Jackson Mora

La figura televisiva Shirley Arica declaró ante las cámaras del programa ‘La Noche Habla’ que su reciente interacción con Jackson Mora no es más que una consecuencia natural de una amistad previa. “Me lo encontré, me siguió y lo seguí, es todo”, indicó la modelo, quien enfatizó que la relación entre ambos no es nueva ni surgió a raíz del reciente divorcio del exdeportista con Tilsa Lozano.

Shirley también aprovechó sus redes sociales para compartir un mensaje que fue interpretado por muchos como una indirecta: “Te van a criticar por todo, tú bésame cuando me veas”, escribió. La frase, aunque ambigua, generó múltiples interpretaciones por parte de sus seguidores, muchos de los cuales especulan sobre una posible reconciliación o inicio de romance entre ambos personajes.

El revuelo comenzó días después de que Jackson Mora confirmara oficialmente su separación con Tilsa Lozano. Poco después, los internautas notaron que tanto él como Shirley Arica comenzaron a seguirse mutuamente en Instagram, alimentando aún más los rumores sobre su cercanía actual.

Jackson Mora confirma relación de hace varios años con Shirley Arica

En la misma emisión de ‘La noche habla’, el exboxeador Jackson Mora abordó los rumores con tono sereno, dejando claro que su vínculo con Shirley Arica no tiene relación con su reciente ruptura con Tilsa Lozano. “¿En serio? Shirley la conozco hace más de seis años”, respondió visiblemente sorprendido ante la consulta de la conductora.

Mora también dio detalles sobre un reciente encuentro casual con Arica, ocurrido durante una salida familiar. “Ayer salí a almorzar con mi familia al Charrúa y me la encontré y nos saludamos. Mejor ya no responderé nada. Estoy trabajando, necesito estar enfocado en mis eventos. La mediática es Tilsa, no yo”, señaló, marcando distancia del ruido mediático y resaltando su intención de centrarse en su vida profesional.

Cabe recordar que el matrimonio entre Tilsa Lozano y Jackson Mora se celebró en noviembre de 2022, y hace unos días, ambos oficializaron su divorcio. Desde entonces, los focos han estado sobre el exboxeador, especialmente ahora que su nombre vuelve a aparecer junto al de Shirley Arica.