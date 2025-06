La separación entre Tilsa Lozano y Jackson Mora sigue generando titulares. La modelo y conductora de televisión usó su programa 'La noche habla' para responder públicamente al mensaje de su expareja, quien intentó detener el proceso de divorcio apenas unas horas antes de firmar los papeles. Las declaraciones de ambos revelan un quiebre emocional que marca el final de una relación de seis años.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El divorcio de Tilsa Lozano es una de las búsquedas más frecuentes de la semana, y no es para menos. La también exvengadora mostró su lado más humano y directo en televisión nacional, reconociendo lo doloroso del proceso, pero dejando claro que ya no hay marcha atrás.

Tilsa Lozano y su fuerte mensaje tras pedido de Jackson Mora

Durante la última emisión de 'La noche habla', Tilsa Lozano se refirió a los recientes comentarios de Jackson Mora, quien le pidió que reconsiderara el divorcio poco antes de oficializarlo. Visiblemente afectada, la también empresaria declaró que cerrar un ciclo nunca es sencillo, pero que considera innecesario prolongar una situación que ya no tiene futuro. "Ningún divorcio es fácil, hemos tenido seis años de relación, es un proceso", afirmó con la voz entrecortada.

A pesar del tono emotivo, Tilsa Lozano fue contundente al criticar la postura de Mora, señalando que es ella quien ha estado expuesta públicamente durante toda esta crisis personal. “Acá la persona pública soy yo, no estoy contenta. No es un momento bonito, solo me queda confiar que lo que venga adelante será mejor”, agregó.

En su mensaje más viral, Lozano envió un dardo cargado de ironía y empoderamiento: “Hombres, como dice el dicho, aunque sean feos, van y vienen. Con mucho respeto, con mucho cariño, pero cuando se termina una relación, aferrarte a eso me parece de más”. Además, destacó que su verdadera prioridad en este momento son sus hijos y su familia cercana: "Ellos son mi verdadera felicidad".

Jackson Mora confiesa que llamó a Tilsa Lozano antes de su divorcio

Por su parte, Jackson Mora ofreció su testimonio también en 'La noche habla', reconociendo que intentó evitar el divorcio incluso en el último momento. Según contó el empresario y expeleador, escribió un mensaje a Lozano alrededor de las 12:30 a.m., tan solo unas horas antes de la firma.

"Un día antes, la noche anterior de ir a firmar, yo le escribí a Tilsa como a las 12:30 de la noche y le dije: ‘Oye, todavía podemos arreglar esto ¿no?’", reveló Mora en el programa.

El deportista aseguró que aún está enamorado de la madre de sus hijos, aunque admite no estar seguro de si ella siente lo mismo: "Yo sé que Tilsa aún me quiere. No sé si como antes, pero sé que Tilsa me quiere. Yo amo a Tilsa, siempre lo he dicho. No ha cambiado nada".