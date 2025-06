Kurt Villavicencio y Tilsa Lozano protagonizaron una tensa discusión en vivo durante la última edición de ‘La noche habla’. El polémico ‘metiche’ fue invitado al programa de Panamericana, y la exvengadora no dudo en enfrentarlo desde el inicio, luego de que él asegurara que su divorcio con Jackson Mora fue “un teatro”

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

“Se regocijó en su programa dando opiniones bastante equivocadas... Ya que el señor ha tenido palabras hermosas hacia mi persona, decir que esto es un teatro, decir que yo vengo hablando de esto hace cuatro meses, yo recién anuncié este tema hace mes y medio...”, dijo en un principio muy molesta, Tilsa.

Sin embargo, Kurt no se quedó callado y le respondió recordándole su romance clandestino con el exfutbolista ‘Loco’ Vargas. “Va mi reportera a preguntarte y tú no quieres decir nada, eso me parece fuera de lugar... Tu caso y el de Laura spoya, que han hecho de sus separaciones en show. La Laura spoya seis meses con la misma candaleta y no dice nada… No pues Tilsa, tú te sentaste en El Valor de la Verdad, te ganaste 100 mil soles por contar toda tu historia con el Loco Vargas”, le recordó el presentador muy indignado.

Tilsa Lozano llama ‘cochino’ a Kurt Villavicencio y la compara con su enemiga Magaly Medina

Tilsa Lozano no soportó que Kurt Villavicencio le mencionara a Juan ‘Loco’ Vargas, y por esa razón explotó en vivo, llamándolo ‘cochino’ y comparándolo con Magaly Medina, su conocida archienemiga.

“Te estás desubicando hablando de personas que no tienen nada que ver, eres igual que Magaly que el único argumento que tienen para hablar de mí es el Loco Vargas, te pido que me hables con respeto”, exigió Tilsa.

Por su parte, ‘Metiche’ reaccionó pidiendo a la producción que lo dejarán expresarse “¿Para qué me invitan si no me van a dejar hablar?”, se quejó. Además, aseguró que, si él estuviera envuelto en una polémica similar, sabría "apechugar".

“Apechugas pero eres tan desubicado... Eres igual que de cochino que la otra que saca un tema de hace 15 años porque no tienen otra cosa qué decir”, sentenció Lozano.

Magaly Medina se pronuncia tras pelea entre Kurt y Tilsa

Magaly Medina no se quedó callada y salió en defensa de Kurt Villavicencio tras su pelea con Tilsa Lozano. Desde su programa, respaldó al popular ‘Metiche’ y criticó la actitud de la exmodelo por menospreciar su presencia en el set.

“¿Qué le pasa a la siempre aspirante a conductora con programa propio? Ahora que le han regalado uno, ningunea a los invitados como Kurt. Yo digo, ¿está a quién le ha ganado?”, compartió Magaly muy incómoda.

“Desde que le han regalado el programa se siente intocable y dice que no le pueden recordar ‘El Valor de la Verdad’. Si te sentaste a contar todos tus trapitos sucios y relataste tu papel de amante, es una mochila que la vas a arrastrar hasta el fin de tus días”, sentenció.