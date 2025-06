Tilsa Lozano reapareció en su programa 'La noche habla' y confesó que fue debido a que no se encontraba bien tras enfrentar su reciente divorcio o con Jackson Mora, con quien mantuvo una relación de seis años. En su retorno, se refirió directamente al exboxeador, manifestando su incomodidad por las declaraciones públicas que él ofreció sobre un pedido personal que le hizo antes de firmar los papeles de separación.

La también conductora se mostró firme al señalar que Jackson Mora no debió tocar ese tema públicamente, ya que —según indicó— él no es una figura mediática. La exmodelo lamentó tener que afrontar esta situación en medio del dolor del proceso de separación y se mostró sorprendida por la actitud de su exesposo.

La ex 'Vengadora' rompió el silencio sobre el difícil momento personal que atraviesa tras su divorcio de Jackson Mora. En su programa 'La noche habla', confesó que no asistió en la edición anterior porque no se sentía emocionalmente preparada para enfrentar el tema. La exmodelo expresó su sorpresa por las declaraciones de su expareja: "El día de ayer no vine porque realmente no me sentía bien sabia que iban a seguir hablando del tema. No sabía que la otra persona se iba a manifestar, me parece totalmente innecesario, pero bueno (…) ¿Qué quieren que les diga, que estoy contenta? No, no estoy contenta y el dolor o la tristeza que tenga adentro me los voy a guardar en mis cuatro paredes", señaló.

Pese al momento complicado, Tilsa Lozano dejó en claro que está decidida a salir adelante por el bienestar de sus hijos. “Me he caído y me he levantado mil veces”, afirmó, asegurando que hoy su felicidad está centrada en su familia. Además, la conductora se mostró firme al hablar de su relación actual con Jackson Mora y descartó cualquier conflicto entre ambos: “Yo no estoy peleada con Jackson, no tengo una guerra con Jackson”, puntualizó.

Jackson Mora expone el desgarrador pedido a Tilsa Lozano antes de divorciarse

Durante una reciente emisión del programa 'La noche habla', Jackson Mora sorprendió al revelar detalles íntimos sobre su separación con Tilsa Lozano. El exboxeador confesó que, la noche previa a firmar el divorcio, le escribió un mensaje a su entonces esposa a las 12:30 a. m., intentando salvar lo que quedaba de su relación. "Oye, todavía podemos arreglar esto, ¿no?", fue el mensaje que, según contó, envió con la esperanza de una reconciliación, a pesar de que la decisión de separarse ya estaba prácticamente tomada.

Conmovido, el exboxeador admitió que no había perdido la fe en que podían superar la crisis. Aunque la ruptura estaba a punto de oficializarse, él aún creía en la posibilidad de volver a empezar. "Sé que Tilsa aún me quiere. No sé si como antes, pero sé que me quiere", expresó con tristeza, dejando entrever que sus sentimientos por la exmodelo seguían intactos y que no estaba listo para dejar atrás seis años de matrimonio.