Pamela López sorprendió a sus seguidores este 15 de junio al compartir una publicación especial por el Día del Padre, en la que reveló el emotivo gesto que tuvieron sus hijos con ella. La animadora de eventos contó que los pequeños la felicitaron en esta fecha, reconociéndola como la figura paterna del hogar ante la ausencia de su aún esposo, Christian Cueva, quien recientemente viajó a Ecuador para incorporarse al club Emelec, sin resolver aún el tema de la pensión alimentaria de sus tres hijos.

Además del conmovedor homenaje, Pamela López también compartió un fuerte mensaje que fue interpretado como una crítica directa al futbolista. “Feliz día del padre presente, responsable y amoroso. Si procreaste y desapareciste, espérate el día del prro...”, marcando así su postura ante la actual situación familiar.

Pamela López y el gesto de sus hijos con Christian Cueva

"Feliz día me dijeron... y aunque al principio no lo aceptaba o quizás no lo entendía, ahora pienso en lo que ellos sienten y comprendo quién soy y lo que aplico en sus vidas. Los amo de sobremanera mis terremotitos. Lo estamos haciendo bien", expresó Pamela López junto a una imagen con sus tres hijos. La empresaria viene asumiendo en solitario la crianza desde su distanciamiento con Christian Cueva.

Asimismo, envió un mensaje de apoyo a otras mujeres en su misma situación: "Feliz día a todas las mujeres que se convirtieron y desempeñan súper bien la función del padre y madre al mismo tiempo y aunque nos critiquen y juzguen, somos nosotras las que sacamos adelante a nuestros hijos solas".

Pamela López acusa a Pamela Franco de fotografiar a sus hijos tras encuentro en aeropuerto

El sábado 14 de junio Pamela López coincidió con Pamela Franco en el aeropuerto limeño. Según relató en sus redes sociales, la cantante de cumbia habría fotografiado a los hijos que la trujillana tiene con Christian Cueva sin ningún tipo de autorización. “Pinocha, te permití todo. Pero lo que no te permito es que fotografíes a mis hijos sin ningún consentimiento”, escribió visiblemente molesta.

En un segundo mensaje, la trujillana continuó con su descargo al señalar que sus hijos se alteraron emocionalmente tras el suceso. “Los pusiste nerviosos y eso no te lo voy a tolerar. Ya lucraste con el dolor de ellos y ahora nos ves en el aeropuerto y ¿te atreves a fotografiarlos? Con qué derecho”, manifestó con firmeza.