Pamela Franco había asegurado hace unos días que, si Christian Cueva firmaba con el Emelec de Ecuador, ella lo acompañaría sin pensarlo dos veces. “Todo lo que venga que sea positivo y en donde esté, yo tendré que ir. Cuando hay amor y respeto, todo se puede”, declaró en el programa ‘Amor y Fuego’.

Pero sus planes dieron un giro. La cantante de cumbia confirmó que finalmente no se mudará a Ecuador con el futbolista, ya que su carrera y su orquesta la atan a Perú. “Continuaré con mi carrera artística acá”, señaló en una entrevista con el diario Expreso.

Pamela Franco no se mudará con Christian Cueva en Ecuador y priorizará su carrera

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el fichaje de Christian Cueva por el Emelec de Ecuador, pese a que el club lo anunció como refuerzo, Pamela Franco ha dejado claro que ya no piensa igual que días atrás. La cantante dio un giro en su postura y sorprendió al revelar que esta vez priorizará su carrera musical en lugar de mudarse con el futbolista, como muchos esperaban.

"Continuaré con mi carrera artística acá, porque tengo un equipo grande, yo también dependo de esto, además siempre he trabajado", declaró a Expreso. Frente a los rumores de una posible infidelidad por parte de Cueva en tierras extranjeras, la artista fue firme: su relación está sólida.

“Cuando pueda iré a verlo, igual él. La distancia no nos separará, aunque soy una convencida de que lo que es para ti es para ti, no hay que hacer tanto drama”, aseguró. Y agregó: “Que digan lo que quieran, no me interesa, la gente siempre va a hablar, mucho con su cuota de maldad”.

Pamela López le exige a Christian Cueva que cumpla con sus hijos ahora que se iría a Ecuador

Pamela López también se pronunció sobre la nueva etapa laboral del padre de sus tres hijos, posiblemente en Ecuador. Aunque no mostró entusiasmo por el fichaje, dejó en claro que no piensa amargarle el momento, pero sí le hizo un pedido directo a Christian Cueva.

“No sé si se va a jugar a la Luna o a Marte, lo único que quiero es que cumpla con la manutención de sus hijos, que no los abandone ni se olvide de ellos”, expresó de manera molesta en ‘Amor y fuego’.