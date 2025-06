Christian Cueva decidió dejar Cienciano, a pesar de su destacada actuación en la Copa Sudamericana, para unirse a Emelec, uno de los clubes más importantes de Ecuador.

A través de sus redes sociales, el equipo ecuatoriano confirmó el fichaje del talentoso volante creativo. Cueva, quien llevará el número '10', se convierte en una figura clave para Emelec y en una plataforma para mostrar su talento a nivel internacional.

Por su parte su exesposa, Pamela López, en sus declaraciones para Panamericana expresó que no le da importancia a las decisiones que tome Cueva respecto a su trayectoria profesional, pero dejó en claro que lo único que le importa es el cumplimiento de sus responsabilidades como padre.

¿Qué dijo Pamela lopez sobre el fichaje de Cueva?

Según López, el hecho de que Cueva se traslade a cualquier lugar no es de su preocupación, siempre que siga cumpliendo con su rol paternal. “Honestamente, si el padre de mis hijos se va a la luna, Marte, a donde Dios lo lleve, no me importa, siempre y cuando él cumpla con sus hijos. Es lo único que me importa”, expresó la madre de los niños de ‘Aladino’.

En cuanto a la relación entre Cueva y sus hijos, Pamela López subrayó que no solo es importante el aspecto económico, sino también el tiempo de calidad que el futbolista dedique a sus pequeños.

"Lo único que me importa como papá no es solamente económicamente, pero bueno, como dijeron por ahí, las visitas no se obligan, pero bueno, ya queda en él", comentó, destacando que lo más importante es que el jugador haga el esfuerzo por ver a sus hijos más a menudo.